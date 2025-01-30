Meta'nın üçüncü nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni ekran ve kamera iyileştirmeleriyle teknoloji dünyasında büyük değişiklikler vadediyor.

Meta, akıllı gözlük teknolojisinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, 2025 yılına damgasını vurması beklenen üçüncü nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Üçüncü nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerinin önceki nesillere göre bir dizi yenilik sunması bekleniyor. Mark Zuckerberg, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, bu ürünün Meta için büyük bir dönüm noktası olacağını ve şirketin geleceğinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Üçüncü nesil Ray-Ban akıllı gözlükleri

Yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerin, önceki modellerden farklı olarak, kullanıcılara fotoğrafların önizlemelerini ve telefon bildirimlerini gösterebilen bir ekran sunması bekleniyor. Sızıntılara göre, bu akıllı gözlüklerin tek lensinde yer alacak ekran, fotoğraf ön izlemeleri ve bildirimler gibi içeriklere yer verecek.

Aynı zamanda gözlüklerin fiyatı konusunda bazı söylentiler de bulunuyor. Üçüncü nesil modelin önceki nesillere göre daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Meta'nın 2025 yılı için akıllı gözlük pazarında iddialı bir adım atmayı planladığı ise aşikâr diyebiliriz.