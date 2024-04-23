Meta ve Microsoft, Xbox'tan ilham alan bir Quest sanal gerçeklik gözlüğü için birlikte çalışmaya başladı. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen başlığın, Xbox kontrolcüyle birlikte kutudan çıkacağı belirtildi.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojileri hızla yaygınlaşırken bu alandaki oyunların sayısı da artıyordu. Sony, PlayStation’da PS VR isimli bir başlık sunarken Xbox tarafından böyle bir adım atılmamıştı. Ancak Xbox oyuncuları, bulut oyun hizmeti sayesinde Meta’nın Quest cihazlarından oyun oynayabiliyordu.

Dün Meta tarafından yapılan bir açıklama, şirketin Microsoft’la iş birliği yapacağını gösterdi. Açıklamaya göre şirket, yakında Xbox’tan ilham alan bir Quest cihazla karşımıza çıkacak.

Xbox’tan ilham alan Meta Quest, kontrolcüyle birlikte gelecek

Bunu “Xbox’ın kendi VR gözlüğü gelecek.” olarak kesinlikle yorumlamamak lazım. Bunun yerine Xbox’a özel sınırlı sayıda üretilecek ve hâlihazırda piyasada bulunan Quest cihazlarının yeniden tasarlanmış hâli olacak bir model olacağını söylemek mümkün. Ayrıca kutusunda bir Xbox kontrolcü ile çıkacağı da şirket tarafından belirtilmiş. Oyunların, zaten şu anda olduğu gibi bulut üzerinden oynanabileceğini tahmin edebiliriz.

Cihaz hakkında pek bir detay yok ancak gelen bilgiler, Xbox’tan ilham alan detaylarla donatılmış bir Quest 3 olacağı yönünde. Tabii ki Quest 3 yerine ilerleyen zamanlarda çıkacak başka bir Quest cihazı da olabilir. Ne zaman çıkış yapacağı da henüz belli değil.

Meta’nın bu hamlesi, Quest VR cihazlarını ve Horizon OS işletim sistemini üçüncü taraf şirketlere açma planının bir parçası olarak geliyor. Şirket, geliştiricilerin başlıklar için uygulama geliştirmesini amaçladığı herkese açık Horizon OS sistemini duyurmuştu.

Microsoft’un Xbox’a sanal gerçeklik getirme konusunda geçtiğimiz yıllarda bazı hamleleri olmuştu. 2012’de şirketin Xbox One ile birlikte bir gözlük planladığı sızdırılmıştı ancak bu cihaz, hiçbir zaman gün yüzü görmemişti. Ayrıca Xbox dışında da pek başarılı değildi. Aylar önce, karma gerçeklik platformu Windows Mixed Reality’i kapattığını görmüştük. Tüm bunların ardından Meta’yla daha fazla çalışmaya başladı ve Quest cihazlar ile hizmetlerini ve oyunlarını entegre hâle getirdi.