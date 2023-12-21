Microsoft, 2017'de tanıttığı karma gerçeklik platformu Windows Mixed Reality'nin kapanacağını açıkladı. Birçok farklı şirketin VR gözlüğünde yer alan platform, VR alanındaki oyunlar ve uygulamalar gibi şeylere erişmeyi sağlıyordu.

Microsoft, 2017 yılında karma gerçeklik alanında iddialı olmak için Windows Mixed Reality isimli platformunu duyurmuştu. Ancak şirket, bugün 6 yılı aşkın süredir kullanımda olan platformun fişini çekme kararı aldığını duyurdu.

Şirket, “Kullanımdan Kaldırılan Windows Özellikleri” listesine Mixed Reality’yi de ekledi. Açıklamada platformun, Windows’un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacağı aktarıldı.

Microsoft, son zamanlarda VR tarafında küçülmeye gidiyordu

Meta ve HTC gibi rakiplere karşı olarak çıkarılan Windows Mixed Reality, sanal gerçeklik alanındaki oyunlara, uygulamalara ve diğer deneyimlere yönelik bir portal görevi gören bir platformdu. Yani kısacası Windows için bir VR ekosistemiydi. Microsoft HoloLens de dahil Acer, Dell, Lenovo, Asus, HP ve Samsung gibi farklı şirketlerin karma gerçeklik gözlükleri de Windows Mixed Reality desteğine sahipti.

Microsoft’un son zamanlarda sanal ve karma gerçeklik departmanlarında küçülmeye gidiyordu. Geçen ocak ayında 10 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Bunun büyük bir bölümü de karma gerçeklik projelerindendi. Windows Mixed Reality ile ilgili kararın nedeni açıklanmadı ancak bu küçülmenin bir parçası olduğunu tahmin edebiliriz. Teknoloji devi muhtemelen platformdan istediğini elde edemedi.

Tabii ki şirketin tamamen VR tarafını bıraktığını söyleyemeyiz. Hâlen birçok büyük proje devam ediyor. Microsoft Teams’e kullanıcıların sanal ortamlarda buluşabileceği 3 boyutlu görüşmeler getirecek Microsoft Mesh de dahil bir dizi VR uygulaması hâlen geliştiriliyor.