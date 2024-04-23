Meta, tonla para döktüğü metaverse ekosistemi ile ilgili yeni bir adım attı. Şirket, açık kaynak kodlu Horizon OS işletim sistemini duyurdu.

Sosyal medya devi Meta, giyilebilir karma gerçeklik başlığı Quest 3 ve daha önce piyasaya sürülen modeller ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu cihazlar için "Horizon OS" isimli yeni bir işletim sistemi geliştirildiği ifade edildi. Android tabanlı bu işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir yapıya sahip.

Başta Mark Zuckerberg olmak üzere Meta ekibi, metaverse dünyasına tonla para döktü. Ancak istenen ilgi, bir türlü sağlanamadı. Hâl böyle olunca üretilen çözüm, açık kaynak kodlu işletim sistemi oldu. Meta ekibi, bu sayede daha fazla geliştiricinin Quest başlıklar için uygulamalar geliştireceğine inanıyor. Horizon OS'un üçüncü taraf karma gerçeklik başlığı üreten şirketler tarafından da kullanılabileceğini belirtelim.

Daha fazla uygulama geliştirilecek

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi, metaverse ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olacak. Çünkü geliştiriciler, Horizon OS ekosistemi kapsamında geliştirdikleri cihazlarda üretkenlik, fitness, video izleme ve 2D oyunlar için özelleştirme imkânı yakalamış olacaklar. Meta, kullanıcıların tüm bu uygulamalara ulaşmasını sağlayan uygulama mağazasını da "Horizon Store" olarak yeniden isimlendirecek.

Meta, Horizon OS için yaptığı açıklamalarda detay vermekten kaçındı. Ancak şirket, metaverse ekosistemini bu hamle ile yaygınlaştırabileceğine inanmış durumda. Ancak durumun böyle olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Neticede Mark Zuckerberg ve ekibinin metaverse için milyarlarca dolar harcadığını ancak karşılık bulamadığını unutmamak lazım.