Xbox patronu Phil Spencer tarafından yapılan açıklamalar, video oyun dünyasında heyecan yarattı. Yeni nesil Xbox'ın PC oyunlarına destek verebileceği konuşulmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir yeni nesil Xbox üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, şu ana kadar bu konsolla ilgili bir açıklama yapmadı ancak verilen röportajlar, sektör kaynaklarının gözünden kaçmadı. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da yeni nesil Xbox, PC oyunlarını destekleyebilecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Polygon'a röportaj veren Xbox patronu Phil Spencer, Epic Games ve Steam gibi oyun platformlarının Xbox'a gelmesini istediğini söyledi. Spencer, bunu nasıl mümkün kılacaklarını söylemedi ancak yapılan açıklama, sektör kaynaklarını heyecanlandırdı. Deneyimli gazeteci Tom Warren, bunun önemli bir detay olduğunu ifade etti.

Ancak bu o kadar da kolay bir şey değil

Microsoft'un, PC oyunlarını Xbox'a getirme planları heyecan verici olsa da bu o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü öncelikle Epic Games ve Steam gibi platformların Xbox için uyarlanması, ardından da uyumlu hâle getirilmesi gerekecek. Tabii işin bir de sistem gereksinimi tarafı var. Yeni nesil Xbox'ın PC'deki oyunları çalıştırabilmesi için oldukça güçlü olması gerekecek. Bu da konsol fiyatını artıracaktır.

Ancak burada önemli bir nokta daha var. Microsoft, bu planlarını yeni bir konsol ile de hayata geçirebilir. Mesela Steam Deck benzeri bir el konsolu, PC oyunlarının bir Xbox'ta oynanmasını sağlayabilir. Tabii bu sadece bir fikir. Microsoft, şu an için geleceğe yönelik net bir açıklama yapmadı.