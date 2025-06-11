WhatsApp, biriken mesajları okumak istemeyenlerin çok seveceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında okunmamış mesajlar yapay zekâ desteğiyle kullanıcı için özetlenebilecke.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Daha dün taslak mesajları arama ve filtreleme özelliği geleceğini görmüştük. Bugün ise kullanıcıların yine çok seveceği bir özellik daha geleceği ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen özellik, yapay zekâ desteğine sahip olacak. Bu yeniliğin WhatsApp’ta uzun uzun mesaj okumak istemeyenlerin hoşuna gideceğini söyleyebiliriz.

Yapay zekâ destekli mesaj özetleri geliyor

Ekran görüntülerinden özelliğin nasıl çalışacağını görebiliyoruz. Özellik; okunmamış mesajları sizin için kısaca özetleyecek, kaçırmış olabileceğiniz önemli yerleri gösterecek. Görüntülere baktığımızda direkt sohbet üzerinden özetlerin gösterileceğini görebiliyoruz. Ancak bu özetlerin yalnızca o kullanıcıya görülebilir olacağını belirtelim. Karşı taraftakiler göremeyecek.

Özetler, Meta’nın yapay zekâsı Meta AI tarafından oluşturulacak. Ayrıca şirket, gizliliğin korunacağını ve mesajın kendisi de dahil başka hiç kimse tarafından erişilebilir olmayacağını da söylüyor. Özelliğin, uzun mesaj okumak istemeyenler veya gruplarda çok mesajı birikenler için yararlı olacağını söylemek yanlış olmaz.

WhatsApp’ın mesaj özetleri özelliği şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceği belli değil. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda bir şey diyemiyoruz. Ancak Meta AI yapay zekâ özellikleri hâlâ ülkemizde yok. O yüzden bu özelliğin bize gelmesi, diğer ülkelere kıyasla daha uzun sürebilir.