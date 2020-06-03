Playdate, DOOM Çalıştıran Cihazlar Arasına Girdi

İnternette küçük çaplı bir araştırma yaparsanız, DOOM oyununun çeşitli cihazlarda çalıştırılabildiğini göreceksiniz. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Nic Magnier, bir Playdate üzerinden oyunu çalıştırmayı başardı ve bunu Twitter'da takipçileriyle paylaştı.

Id Software’in FPS klasiği olan DOOM’u çalıştıran bir cihaz daha ortaya çıktı. Oyunu çalıştıracağını düşündüğünüz belki de en son cihaz olan Playdate, eski görünümlü tarzı ve yanında bulunan kontrol cihazıyla gösterdiği performans karşısında izleyenleri şaşırtıyor.

Akıllı telefonlar için web geliştirme uygulamaları yapan ve Firewatch, Untitled Goose Game gibi oyunları yayınlayan Panic adlı şirket, geçtiğimiz mart ayında Playdate’i resmen tanıtmıştı.

DOOM’u bu sefer de Playdate çalıştırdı:

74 mm x 76 mm x 9 mm ölçülerinde, 2,7 inç ve siyah beyaz ekrana sahip Playdate’in aslında en öne çıkan özelliği; diğer taşınabilir konsollarda görmediğimiz, kontrol seçeneği olarak da kullanılabilen el konsolu olması. Aralık ayında ortaya çıkan haberler, Playdate’in yakında geliştiricilere gönderileceği yönündeydi. Keen Games'in UI/UX tasarımcısı Nic Magnier, gönderilen geliştiricilerden biri olarak DOOM oyununu cihazda oynarken görüntüler paylaştı.

Playdate’in düşük güçlü 400 x 240 piksel LCD ekranının Sharp tarafından üretildiğini ekleyelim. Magnier, her ne kadar DOOM oynamak için tasarlanmamış olsa da oyunun, Playdate üzerinde de oynanabildiğini bize göstermiş oldu. Playdate’in kenarında bulunan minik kontrol kolu, şu an için DOOM platformunda kullanılmıyor fakat Magnier, yaptığı açıklamada göstermiş olduğu görüntülerin daha ilk deneme süreçlerinin ürünü olduğunu belirterek ileriki süreçlerde bunun da kullanılabileceğini söyledi. Kontrol kolunu silahı döndürmek için kullanabileceğini düşünen Magnier, konuyla ilgili bir GIF paylaştı.

Yukarıda, DOOM’u çalıştırabilen cihazların listesinden bahsetmiştik. Daha önceden bir kullanıcı da oyunu, 48 x 48 ekranı olan bir klavyede çalıştırmıştı. DOOM çalıştırılan şeylere örnek olarak bir McDonald's yazar kasasını, John McAfee'nin 'hacklenemez' kripto cüzdanını, bir Porsche 911’in ekranını, mürekkep püskürtmeli yazıcıları, bir Commodore 64’ü, ATM'leri, hesap makinelerini, iPod'ları, oyunun içindeki sanal konsolu bile gösterebiliriz. Kısaca, bir ekrana sahipseniz, orada DOOM oynayabilirsiniz.