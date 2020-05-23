DOOM Eternal, Anti Hile Programı Kullanmayı Bırakıyor

DOOM Eternal, kullanıcıların yoğun şikayeti nedeniyle kullandığı anti hile programını bırakmaya karar verdi. Çekirdek seviyesinde erişim isteyen ve anti virüs programları tarafından virüs olarak algılanan Denuvo, kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı.

DOOM Eternal oynamak isteyen kullanıcılar, tıpkı diğer oyunlar gibi anti hile programı yüklemek durumunda ve oyuncuların büyük bir kısmının anti hile programını sevmediği biliniyor. Çok müdahaleci olan bu programlar, genelde çekirdek seviyesinde erişim gerektiriyor ve bu yüzden bazı kullanıcılar performans konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Derin dosya erişim izni isteyen bu anti hile programları, kullanıcıları da güvensiz hissettiriyor. Bazı insanlar Denuvo’nun, virüs koruma programları tarafından virüs olarak algılandığını bile söylüyorlar. Hal bu olunca kimse, bir oyunun, bilgisayarındaki tüm dosyalarına erişim izni vermek istememesi doğal.

DOOM Eternal, Denuvo kullanmayı bırakıyor

DOOM Eternal’ı tek oyunculu oynamak için bile anti hile programı açık olması gerekiyordu. Valorant’ın Vanguard programı gibi oyun açılır açılmaz etkin hale gelen bu program, kullanıcıların deyimiyle hep bilgisayarınızı yavaşlatıyor hem de erişmesine gerek olmayan bilgilere erişmek için bilgisayarınızdan izin istiyordu.

Denuvo hakkında yapılan açıklamalarda, programın hiçbir kişisel bilgi toplamadığı ve herhangi bir ekran görüntüsü almadığı söylenmişti. Herhangi bir sistem dosyası da taramayan bu yazılım sadece işletim sistemi ve oyun arasında etkileşimi tarayıp elde ettiği verileri Amazon’daki sunucularına yolluyordu. En azından aktarılan bilgiler bu yönde oldu.

Kullanıcılar tarafından çok şikâyet edilen bu durum şirketin kulağına gitti ve DOOM Eternal'ın yapımcısı Marty Stratton konuyla ilgili açıklama yaptı. Stratton, Reddit’de “Oyunculardan gelen geri bildirime göre, anti hile programlarına karşı olan yaklaşımlarımızı yeniden değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

1.1 yamasında kalkacak olan bu anti hile programı, haftaya yayınlanacak güncelleme ile planlanmış durumda. Ayrıca yapımcının açıklamasına göre, kullanıcıların yaşadığı performans sıkıntılarının temelinde anti hile programı değil, bazı hatalar var. Yeni güncellemeyle birlikte bu hataların da giderildiği belirtildi.