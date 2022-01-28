Popüler metaverse platformu The Sandbox ile ABD merkezli dev müzik şirketi Warner Music Group'un ortaklık kurduğu açıklandı. Bu ortaklık sonucunda metaverse'te dünyaca ünlü sanatçıların canlı konserlerinin yer alabileceği ifade edildi.

Metaverse kavramı hızla popülerleşirken, birçok insan da daha şimdiden ‘internetin geleceği’ olarak tanımlanan bu sanal evrenlerde yerini almaya başladı bile. Teknoloji devleri de aynı şekilde konu hakkındaki yatırımlarını hızla artırıyor ve her gün yeni metaverse planlarını tüm dünya ile paylaşıyor.

Metaverse evrenlerinde gerçek hayatta gerçekleştirilen birçok aktivitenin yer alması, insanların buralarda zaman geçirebilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de hepimizin severek gittiği konserler. Şimdi de dünyanın en popüler metaverse platformlarından The Sandbox ve dev müzik şirketi Warner Music Group’tan bu konuda hamle geldi.

Metaverse’te canlı konserler

TechSpot’un haberine göre ABD merkezli dev küresel müzik şirketi Warner Music Group, popüler metaverse platformu The Sandbox ile ortaklık kurdu ve sanal evrenlerde gerçekleştirilecek olan canlı konserler için ilk adımını attı. Bu anlaşmanın The Sandbox’ın şu ana kadarki en büyük müzik anlaşması olduğu, Warner Music Group için de ilk metaverse adımı olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Warner Music Group, bu ortaklıkla müzikal etkinlikleri sanal ortamlara taşımayı planlıyor ve hayranların metaverse aracılığıyla sevdikleri sanatçılara istedikleri yerden ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Warner Music Group bünyesinde Bruno Mars ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı dev plak şirketlerinin bulunduğu; bu yüzden de The Sandbox’ın oldukça büyük müzikal etkinliklere yer verebileceği belirtiliyor.

İki şirketten yetkililer de yaptıkları açıklamalarda ortaklığın metaverse’ün gelişimi için büyük bir adım olduğunu; hayranların sevdiği sanatçılar ile daha yakından bağlantı kurarak sosyal bir müzik deneyimi yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca bu ortaklığı kutlamak için The Sandbox’un önümüzdeki mart ayında sanal arazi satışları gerçekleştireceği; bu arazilerin de platformda Warner Music Group için ayrılan alanın bitişiğinde olacağı ifade edildi.