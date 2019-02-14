Epic Games, Fortnite 8. Sezon Pass'i Ücretsiz Yapıyor

Apex: Legends'ın yarattığı rekabet ortamının oyuncuların işine geleceğini tahmin ediyorduk. Epic Games, oyuna daha fazla ilgi toplamak için 8. sezonun içeriklerini bu kez ücretsiz sunacak.

Apex: Legends'ın şubat ayında oyun dünyasında yarattığı etki artık hepimizin malumu... Apex, sanki onlarca yıldır oyuncuların gönlünde yer etmiş ve oturmuş bir yapım gibi ilgiyle oynanıyor. Görünen o ki Fortnite ve Epic Games cephesi bu duruma karşı bir acil eylem planı belirlemek zorunda kaldı.

Fortnite'ın sekizinci sezonuna sadece 2 hafta kaldı ve Epic Games, daha önce hiç yapmadığı bir şey yapacak: 7.40 güncellemesi ile bir dizi görevi yapan herkese, sekizinci sezon içerikleri hiçbir ücret ödemeksizin sunulacak. Aslında düşünülen yöntem çok zekice. Hem bu 2 haftalık süreçte oyuna olan ilgi üst seviyede tutulacak hem de buna karşılık oyuncular ödüllendirilecek.

Herkes gönül verdiği veya sahip olduğu yapımlar en tepede olsun istiyor ama bu örnekte görmüş olduğunuz gibi, EA gibi kalantor bir firmanın ince ince işleyerek sunduğu bir yapım bütün dengeleri alt üst etti. Önümüzdeki günlerde PUBG cephesinden de benzer bir hamle gelirse şaşırmayın deriz.