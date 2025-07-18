Elektrikli araç pazarındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa pazarına iki yeni modelle adım atmaya hazırlanıyor. Markanın yeni sedan ve SUV modelleri IM5 ve IM6, İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde tanıtıldı.

MG, Goodwood Hız Festivali’nde iki yeni elektrikli aracıyla sahneye çıktı. IM5 adını taşıyan sedan ve IM6 isimli SUV modeli, markanın Avrupa pazarında Tesla Model S ve Model Y’ye rakip olarak satışa sunacağı yeni modelleri olacak.

MG'nin yeni elektrikli araçları, ilk olarak İngiltere pazarında satışa çıkacak. Ardından Norveç ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması planlanıyor. IM5 ve IM6 modelleri, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 17 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. Her iki modelde de 26 inçlik ana ekran, ek 10 inçlik dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi ve yarı otonom sürüş desteği gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

MG IM5 ve IM6 özellikleri

IM5 sedan modeli, 4.93 metre uzunluğa sahip. Arkadan itişli 295 ve 408 beygirlik seçeneklerin yanı sıra dört tekerlekten çekişli 750 beygirlik versiyonu bulunuyor. Bu model, 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede ulaşabiliyor. Batarya tarafında ise 75 kWh ve 100 kWh olmak üzere iki seçenek bulunuyor. 457 litrelik bagaj hacmine sahip olan aracın menzili ise 489 ila 710 kilometre arasında değişiyor.

SUV formundaki IM6 ise 4.91 metre uzunluğunda. IM6, sadece 100 kWh batarya ile sunuluyor ve 504 ila 624 kilometre arasında menzil vadediyor. 408 ve 750 beygirlik iki farklı versiyonu bulunan aracın en güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlıyor. IM6, 665 litrelik bagaj hacmiyle geliyor.

MG'nin IM5 ve IM6 modellerinin Avrupa satışlarının ise önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.