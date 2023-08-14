MG, "Marvel R Electric" isimli D-SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Her detayı ile premium hissettiren otomobil, ne yazık ki oldukça pahalı.

Resmi verilere göre Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satışı yapan MG'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, D-SUV segmentindeki yeni otomobili "Marvel R Electric"i Türkiye'ye getirdi. Dikkat çekici özelliklerle donatılan otomobil, fiyat olarak bir nebze yüksek ancak yine de ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki MG Marvel R Electric neler sunuyor ve kaç para?

MG Marvel R Electric Türkiye fiyatı

Motor-Menzil Donanım-Şanzıman Fiyat 180 HP, 402 km Luxury, Otomatik 2.989.000 TL 4x4 288 HP, 370 km Performance, Otomatik 3.699.000 TL

MG Marvel R Electric, ülkemizde kiralama seçeneğine de sahip olacak. Aracı kiralamak isteyenler, 85.000 TL'den başlayan fiyatları gözden çıkarmak durumunda olacaklar.

MG Marvel R Electric özellikleri

MG'nin yeni SUV modeli, şık bir LED far tasarımı ile geldi. Orta kısımda boydan boya uzanan bir ışık barının çevresinde C harfi şeklinde farlarla karşılaşıyoruz. Bunun hemen altında sis farları bulunuyor. Kapalı ızgara tasarımı fena görünmüyor. Gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olan otomobilin arka kısmında da yine ön kısımda olduğu gibi bir ışık barı ile karşılaşıyoruz. Arka aydınlatma, ön kısımdan daha gösterişli bir yapıya sahip.

MG'nin yeni D-SUV otomobili, iç kısmında premium olduğunu hissettiriyor. Aracın tam dijital gösterge ekranı 12,3 inç büyüklüğünde ve navigasyon desteğine de sahip. Orta konsolda dikey olarak yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı ise tam 19,4 inç büyüklüğünde ve Corning Gorilla korumasına sahip. Arka koltuklar açıkken 357 litre olan bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığı zaman 1396 litreye kadar çıkabiliyor. 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi ile taba döşeme, Performance donanım paketinde standart olarak sunuluyor.

MG Marvel R Electric, teknolojik bir otomobil. Araçta 16 gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Ayrıca MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği, İkincil Çarpışma Freni ve Yorgunluk Tespit ve Uyarı Sistemi gibi özellikler de bu D-SUV'da mevcut.

Kaput altına baktığımızda ise iki motor seçeneği görüyoruz. Luxury donanım paketinde 180 hp güç sunan arkadan itişli motor, 402 kilometreye kadar menzil vadediyor. Performance donanım seçeneğinde ise 288 hp güç üreten dört tekerden çekişli daha güçlü bir motor ile karşılaşıyoruz. Performance versiyon 4,9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Özel bir enerji geri kazanım sistemine sahip olan MG Marvel R Electric, bu özelliği sayesinde şehir içinde Luxury pakette 526 km’ye kadar, Performance pakette ise 469 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor.

Son olarak, MG Marvel R Electric'te V2L olarak isimlendirilen bir teknoloji bulunduğunu belirtelim. Bu enerji paylaşım teknolojisi ile dizüstü bilgisayar veya elektrikli bisiklet gibi ürünleri aracın bataryasındaki enerji ile kullanabiliyorsunuz.

MG Türkiye güncel fiyat listesi için: