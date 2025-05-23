Çinli otomobil şirketi MG'nin D segment fastback otomobili MG7, Türkiye'ye giriş yaptı. Ultra şık bir tasarıma sahip olan otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki MG7 Türkiye fiyatı ne kadar?

Bir süredir Türkiye'deki varlığını güçlendirmek için uğraşan Çinli otomobil şirketi MG'den önemli bir hamle geldi. Şirket, ultra lüks fastback otomobili MG7'yi Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Avrupa'da ilk olarak Türkiye'ye getirilen otomobil, nispeten yüksek fiyatına rağmen ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Peki MG7 nasıl bir otomobil? Bu fastback nasıl görünüyor ve fiyatı ne kadar? Gelin bu otomobille ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara yakından bakalım.

MG7 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 170PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.470.000 TL 1.5L 170PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.690.000 TL 1.5L 170PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 2.770.000 TL

Karşınızda MG7:

Bir otobanda arkadan geldiğinde korkutan bir silüete sahip olan MG7, oldukça iri bir ızgara tasarımına ve üçgen diyebileceğimiz far tasarımına sahip. Sert çizgileri ile oldukça gösterişli duran otomobil, arka kısımda şık bir aydınlatma barı, dörtlü egzoz çıkışı ve parçalı rüzgârlığı ile tekrar tekrar baktıracak gibi görünüyor.

MG7'nin iç tasarımı da oldukça etkileyici. 1,8 metrekarelik dev bir açılabilir panoramik cam tavana ev sahipliği yapan otomobil, sürücü odaklı kokpiti ile de dikkat çekiyor. Toplam boyutu 33 inç olan tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranının bulunduğu MG7, orta konsolda ise şık bir vites topuzuna ev sahipliği yapıyor. 9 hoparlörlü BOSE marka premium ses sisteminin sunulduğu fastback'te siyah, kırmızı ve yeşil iç mekan renk seçenekleri sunulacak.

Eğer hibrit veya elektrikli otomobillere ilgi duymuyorsanız MG7 tam olarak size uygun. Zira otomobilde 1.5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. 170 PS güç üreten bu motor, 200 km/s hıza ulaşabiliyor. MG7'nin karma yakıt tüketimi ise 7.0 l/100 km olarak açıklandı. Tabii bu rakama ulaşmak çok mümkün olmayacaktır.