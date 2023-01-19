İkonik dansı ve şarkılarıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın hayatını anlatacak bir filmin çekileceği duyuruldu. Ünlü sanatçının hayatının tümünü keşfedecek yapımın yönetmeni, senaristi ve yapımcısı da açıklandı.

Beat It, Billie Jean, Smooth Criminal ve daha birçok şarkısıyla akıllara kazınan şarkıcı Michael Jackson, Haziran 2009’da hayatını kaybetmişti. “Popun kralı” olarak nitelendirilen sanatçı, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlen milyonlarca insan tarafından dinlenmeye devam ediyordu.

Şimdi ise ABD’li şarkıcının hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Michael Jackson’ın hayatını anlatacak bir biyografi filmi geliyor. Lionsgate imzalı olacak film, Training Day, The Equalizer, Southpaw, The Magnificent gibi birçok yapımın yönetmeni Antoine Fuqua tarafından yönetilecek.

Çekimler bu yıl başlıyor

Michael Jackson’ın hayatını derinlemesine inceleyecek filmin çekimleri bu yıl içinde başlayacak. Yapımın senaristliğini ise Skyfall filminin yazarlarından olan John Logan üstlenecek. Yapımcı tarafında ise Oscar ödüllü The Departed, The Aviator, Hugo ve Bohemion Rhapsody gibi başarılı filmlerde yer alan Graham King’i göreceğiz.

Henüz ne zaman vizyona gireceği belli olmayan film, sanatçının tüm zamanların en iyi şovmenlerinden biri olmasını sağlayan ikonik performansları da dahil olmak üzere hayatının tüm yönlerini keşfedecek. Gladiator, The Aviator ve Hugo filmleriyle üç Oscar adaylığı kazanan John Logan’ın kaleminden olacak olmasının da büyük heyecan yarattığını söyleyebiliriz.

Oldukça iddialı bir prodüksiyon ekibine sahip olan Michael Jackson filminin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.