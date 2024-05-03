Microsoft, Xiaomi Dosya Yöneticisi ve WPS Office gibi popüler uygulamalarda kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Şubat ayında tespit edilen güvenlik açığı, potansiyel olarak 4 milyar kişiyi etkiledi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Android ekosistemini ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Xiaomi Dosya Yöneticisi ve WPS Office gibi oldukça popüler Android uygulamalarda, önemli bir güvenlik açığı tespit etti. Yapılan açıklamaya göre bu güvenlik açığı şubat ayında tespit edildi ve gerekli çalışmalar yapıldı.

Microsoft'un potansiyel olarak 4 milyar kullanıcıyı tehdit ettiğini açıkladığı güvenlik açığı, kötü amaçlı bir uygulamanın, telefonda yüklenmiş olan başka bir uygulamanın üzerine yazılmasını sağlıyordu. Microsoft, bu güvenlik açığı ile kullanıcıların hassas verilerine ulaşılabileceğini tespit etti.

Güvenlik açığı, daha fazla uygulamada bulunuyor olabilir!

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu güvenlik açığı, henüz araştırılmamış milyonlarca uygulamada bulunuyor olabilir. Microsoft'a göre geliştiricilerin dikkatli olmaları ve gerekli çalışmaları yapıp, uygulamaları güncellemeleri gerekiyor. Teknoloji devi, bazı uygulamalarda bu güvenlik açığının hâlâ bulunuyor olabileceğinden endişeleniyor.

Siber güvenlik araştırmacılarına göre uygulamaları birinci kaynaktan indirmek ve düzenli olarak güncellemek, güvenlik açığından korunmaya yardımcı olabilir. Ayrıca Xiaomi Dosya Yöneticisi kullanıcıları için de bir tavsiye var. Eğer daha önce Xiaomi Dosya Yöneticisi uygulamasını kullandıysanız giriş bilgilerinizi sıfırlayın.