Adidas Türkiye'den müşterilerine önemli bir e-posta gitti. Bu e-postada firmanın siber saldırıya uğradığı ve müşterilere ait kişisel verilerin üçüncü tarafların eline geçtiği ifade ediliyordu. İşte yaşanan olaya ilişkin detaylar...

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Adidas, dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. Türkiye'deki müşterilerine e-posta ile ulaşan firma, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Adidas Türkiye, müşterilerinin kişisel verisini üçüncü taraflara kaptırmış durumda.

Adidas Türkiye'nin yaptığı açıklamaya baktığımızda yaşanan siber saldırının kaç kullanıcıyı etkilediğine dair herhangi bir bilgi verilmediğini görüyoruz. Ancak ihlalden etkilenen kullanıcılara ait isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi veriler sızdırılmış durumda. Öte yandan; kullanıcıların ödeme yöntemleri ve şifreleriyle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Adidas'ın açıklaması şöyle:

Değerli Müşterimiz



Yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.



Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirililmiştir.



Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir.

Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

Adidas Türkiye, konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bilgi geçmiştir. Ancak kurumun internet sitesinde şu an için bununla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Resmî açıklamanın gelmesiyle sizleri yeniden bilgilendireceğiz.