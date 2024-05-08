Microsoft, siber güvenlik risklerine dayanıklı, internetsiz bir şekilde çalışan üretken yapay zekâ modeli geliştirdi. GPT-4’ten güç alan model, ABD’deki istihbarat ajansları tarafından kullanılacak.

Yapay zekâ konusunda en önde gelen şirketlerden olan Microsoft, dün ABD’de yepyeni bir model tanıttı. Yeni yapay zekâ modelinin dikkat çeken kısmı, ABD’deki istihbarat ajansları için oluşturulmuş olması. Yani casuslara özel.

Microsoft’un açıklamalarına göre model, OpenAI’ın ChatGPT’ye de güç sağlayan dil modeli GPT-4’ten güç alıyor. Şirket, bu aracı 18 aydır geliştiriyormuş.

İnternet olmadan çalışıyor

Model, istihbarat ajanslarının çok gizli bilgiler analiz etmesi için kullanılacak. Risklere karşı da güvenli. Bunu da internetten tamamen ayrılacak şekilde oluşturulan bir model olmasıyla başarıyor. Bu şekilde gizli veriler güvenli bir şekilde işlenebiliyor. Ayrıca sohbet botu olarak güvenli konuşmalar gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor.

Microsoft’tan yönetici William Chappel, modelle ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “İlk kez izole edilmiş bir sürüme sahibiz. İzole edilmiş olması, internete bağlı olmadığı anlamına geliyor ve sadece ABD hükûmetinin erişebildiği özel bir ağ üzerinde bulunuyor.”

Çoğu yapay zekâ modeli, kendilerine yüklenen şeylerden öğrenirken yeni model bunu yapmıyor. Bu şekilde de istihbarat ajanslarının modeli temiz tutabileceği ve gizli bilgilerin sızmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şirketin aktardığına göre model, “hava boşluklu” olarak nitelendirilen ve internetten tamamen izole edilen bir bulut ortamı sayesinde güvenli olmayı başarıyor.

Microsoft’un yeni modeli, ilk kez internetten ayrı bir şekilde çalışan büyük dil modeli olarak kayıtlara geçti. Üretken yapay zekânın gün geçtikçe geliştiğini düşündüğümüzde, bu tarz haberleri ilerleyen zamanlarda daha fazla duyabileceğimizi tahmin edebiliriz.