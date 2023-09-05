Microsoft ile Apple'ın Avrupa Birliği ile karşı karşıya geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre şirketler, Bing ve iMessage nedeniyle Avrupa Birliği ile sorun yaşıyorlar.

Avrupa Birliği, şu sıralar daha çok dijital dünya ile ilgili düzenlemelere odaklanmış durumda. Bu bağlamda; yeni bir düzenleme de "Dijital Piyasalar Yasası" olarak isimlendiriliyor ve Microsoft, Meta, Samsung, Apple ve Google gibi dev şirketler, bu düzenlemeden doğrudan etkileniyorlar. Gelen son haberler, Microsoft ile Apple'ın bu yasa nedeniyle zorda olduğunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında yarın bir liste yayınlayacaklar. Bu listede belli başlı teknoloji şirketlerine ait ürün ve hizmetler yer alacak. Avrupa Birliği, listede ismi olan hizmetlerden birlikte çalışabilirlik ve rekabet kurallarına aykırı davranmamalarını isteyecek. İşte Microsoft ile Apple da bununla ilgili köşeye sıkışmış durumda. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler ile yapılan açıklamalara göre iMessage ve Bing, Avrupa Birliği'nin düzeltme isteyeceği hizmetler arasında yer alacak.

Apple ve Microsoft, iMessage ile Bing'in o kadar da güçlü olmadığını savunuyor

Financial Times'ın paylaştığı habere göre Microsoft, Bing'in; Apple ise iMessage'ın söz konusu listede yer alacak kadar büyük uygulamalar olmadıklarını savunuyorlar. Hatta her iki şirketin de kendi hizmetini listeden çıkartmak için uğraştığı, Avrupa Birliği'ne itiraz ettiği söyleniyor. Edinilen bilgilere göre Microsoft, Google'ın Bing'den daha popüler olduğunu savunurken, Apple ise iMessage hizmetinin sadece 45 milyon kişi tarafından kullanıldığını, piyasada çok daha popüler mesajlaşma servisleri olduğu için diğer platformlarla zaten rekabet edemediğini söylüyor.

Şirketlerin listedeki tek uygulamaları bunlar değil ama diğerleri için listede olmayı kabul ediyorlar!

Bu arada; Microsoft ile Apple'ın Avrupa Birliği listesindeki tek hizmetlerinin Bing ve iMessage olmadığını söyleyelim. Örneğin Microsoft, listede bulunan Windows işletim sistemi için Avrupa Birliği'ne itiraz etmiyor. Şirket, düzenlemeye uygun adımlar atarak işletim sisteminin daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Benzer bir biçim de Apple da iOS ile ilgili çalışmalar sürdürüyor. Hatta iOS'a üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenebilecek olması, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası için atılan bir adım...

Özetle Apple ve Microsoft, sektörün lokomotifi olmaya aday ürün ve hizmetlerinin listede yer almasını kabul ediyor. Ancak kendisinden çok daha büyük rakipleri olan hizmetlerinin "rekabetçi" olmak adına büyümesinin engellenebileceği endişesiyle listede yer almasını istemiyor.