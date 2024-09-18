Microsoft ve Blackrock, yapay zekâ konusunda dev bir yatırım fonu başlatmayı planlıyor. 30 milyar doları aşkın yatırım toplanması beklenen fon, yapay zekâ altyapılarına gidecek.

Dünyanın en değerli üç şirketinden biri olan Microsoft, son yıllarda yapay zekâya olan yatırımlarını ciddi derecede yükseltmiş ve bu konuda en iddialı firmalardan biri olmuştu. Şimdi ise şirketin bu konudaki hamlelerini artıracağı öne sürüldü.

İlk olarak Financial Times tarafından bildirilen habere göre Microsoft, BlackRock yatırım yönetim şirketiyle birlikte 30 milyar dolarlık bir yapay zekâ fonu planlıyor. Amaç ise yapay zekâ altyapılarına yatırım yapmak.

Veri merkezleri inşa edilecek, yeni enerji projeleri yapılacak

Günümüzdeki yapay zekâ modelleri, önemli miktarda bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bu nedenle de çok daha fazla enerji tüketimi ortaya çıkabiliyor. Teknoloji şirketleri de gerekli gücü sağlamak için hamleler yapmaya çalışıyor. Böylece veri merkezlerine olan talep ciddi oranda artıyor.

Microsoft ve Blackrock’ın 30 milyar dolardan fazla toplamayı amaçlayan aşacak yatırım fonunun hedefi da tam olarak bu. Şirketler, bu yatırımla veri merkezleri inşa edilmesini ve yeni enerji projelerine imza atılmasını sağlayacak.

Açıklamada, “Küresel Yapay Zekâ Altyapı Yatırım Ortaklığı” olarak isimlendirilen yatırımın yapay zekâ tedarik zincirlerini ve enerji kaynaklarını iyileştirmeye yardımcı olmayı hedeflediği aktarıldı. Abu Dabi merkezli yatırım şirketi MGX’in, fonun genel ortaklarından biri olacağı belirtilirken NVIDIA’nın ise uzmanlık sağlayacağı aktarıldı. İş birliğinin, borç finansmanı da dahil edildiğinde 100 milyar dolara kadar yatırım toplayabileceği düşünülüyor. Bu yatırımların büyü kısmı ABD’den olacak ancak diğer ülkelerden de gelecek.