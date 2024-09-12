OpenAI'ın yeni bir yatırım anlaşması yapmak üzere olduğu iddia edildi. Konuya aşina kaynaklara göre yatırım anlaşması, OpenAI'ın değerini 150 milyar dolara çıkaracak.

Yapay zekâ sektörünün en önemli isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, yeni bir yatırım turuna çıktı. Bu yatırım turu, OpenAI'ın 150 milyar dolar değerlemeye ulaşmasını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak OpenAI, son dönemlerde yatırımlarla gündemde. Hatta geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, girişim sermayesi firması Thrive Capital liderliğinde bir yatırım anlaşması yapılmak üzere olduğundan bahsetmiştik. Hatta Microsoft da yatırımcılar arasındaydı. Gelen son haberler, OpenAI'ın yatırımlara ciddi anlamda odaklandığını gözler önüne seriyor.

OpenAI, sessizliğini koruyor

Reuters ve Bloomberg gibi kaynaklar, konuyla ilgili bilgi almak için OpenAI'a ulaştılar. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu yatırım anlaşması, OpenAI için kritik önem arz ediyor. Zira şirket, 2024'ün başında 86 milyar dolar değerlemeye sahip olduğunu açıklamıştı. Söz konusu yatırım anlaşması onaylanırsa değerleme, yüzde 74 yükselmiş olacak. Tabii tüm bu değerlemenin OpenAI'a yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.