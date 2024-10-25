Satya Nadella'nın 2024 mali yılı için tazminatı %63 artarak 79.1 milyon dolara yükseldi. Hisse senedi ödülleri ise bu konuda etkili oldu.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın 2024 mali yılı için aldığı tazminat, hisse senedi ödüllerinin etkisiyle %63 artarak 79.1 milyon dolara yükseldi. Bu artış teknoloji devinin piyasa değerinin 3 trilyon doları aşmasıyla birlikte gerçekleşti.

Nadella, 2023'te 48.5 milyon dolar kazanmışken hisse senedi ödülleri geçen yılki 39 milyon dolardan 71 milyon dolara çıktı.

CEO tazminatları arasındaki farklar

Microsoft'un hisseleri, 30 Haziran 2024'te sona eren mali yıl boyunca yaklaşık %31.2 oranında değer kazandı. Şirket, OpenAI'ye yaptığı yatırımlarla yapay zeka alanında önemli bir konuma sahip. Nadella'nın nakit teşvikleri ise bu yıl 5.2 milyon dolara düşerken önceki yıl 10.7 milyon dolara kadar çıkmıştı. CEO, mali yıl içindeki siber güvenlik ihlalleri nedeniyle bu teşvikte bir indirim talep etti.

Diğer teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla karşılaştırıldığında, Apple'ın CEO'su Tim Cook 2023 yılında 63.2 milyon dolar kazandı. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ise 2024 mali yılında 34.2 milyon dolar tazminat aldı.