Microsoft ile OpenAI, yapay zekâ teknolojilerini kullanan medya şirketleri için 10 milyon dolara kadar hibe programı başlattı. Hibe alacak ilk firmalar belirlenmiş durumda.

Yapay zekâ sektörünün öncüleri Microsoft ile OpenAI'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Dev şirketler, geliştirdikleri yapay zekâ araçlarını kullanan medya kuruluşları için 10 milyon dolara kadar ödeme yapacaklarını duyurdular. Ancak bu hibeyi alacak firmalar çoktan belirlenmiş durumda.

Yapılan açıklamaya göre Microsoft ile OpenAI'ın hibe programı için seçilen ilk şirketler, ABD'de hizmet veren Newsday, The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer, Chicago Public Media ve The Seattle Times oldu. Daha sonraki aşamada ise 3 medya şirketi daha hibe almak için sıraya girecek.

Peki bu para, tam olarak ne için harcanacak?

Yapılan açıklamalara göre firmalar, 2,5 milyon dolar nakit alacaklar. Ayrıca 2,5 milyon dolara kadar da kurumsal kredi teklifinde bulunulacak. Kuruluşlar, aldıkları para ile yapay zekâ araçları geliştiricek ve bunları uygulamaya koyacak birer çalışan istihdam edecekler. Yapılan açıklamaya göre bu çalışan, içerikleri özetleyen ve arşivlenmiş içerikler için konuşma yapabilen araçlar üzerinde çalışacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, OpenAI'ın üst yöneticilerinden Tom Rubin oldu. Rubin, "Muhabirlerin merkezî rolünün yerini hiçbir şey tutamazken, yapay zekânın gazeteciliğin araştırılması, incelenmesi, dağıtımı ve paraya dönüştürülmesinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.