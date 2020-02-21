Microsoft, Windows 10'daki antivirüs sistemini başka platformlara doğru genişletmeyi sürdürüyor. Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması, şimdi Linux'ta kullanılabilecek. Microsoft Defender ATP, daha önce de başka Microsoft ürünlerine koruma sağlamaya başlamıştı.

Microsoft, antivirüs platformu Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması'nın (ATP) Linux'ta da kullanılacağını duyurdu. Microsoft, Linux için Microsoft Defender ATP'nin tüm dünya çapında kullanıcılardan gelen geri bildirim neticesinde yayınlandığını açıkladı.

Microsoft Defender ATP, Windows 10'u koruyan bir antivirüs motoru değil; şirketlere kendi ağları içerisinde ileri düzeydeki tehditleri önleme, tespit etme ve karşılık vermeleri için güvenlik araçları sağlayan bir platform. Antivirüs platformu, Windows 10'un yanı sıra Skype for Business, Azure Security Center, Office 365 ATP, Azure ATP ve Microsoft Cloud App Security gibi diğer Microsoft ürünlerine de entegre edilmiş durumda.

iOS ve Android için Microsoft Defender​ ATP de yolda:

Microsoft, çeşitli platformlar arasında kapsamlı bir korumayı tek bir çözüm aracılığıyla sağlamanın önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra şirket, Microsoft Defender ATP'yi iOS ve Android mobil işletim sistemlerine de getireceğini açıkladı. Microsoft, ayrıntıları bu yıl içerisinde, piyasaya sürülme zamanına yakın açıklayacağını da belirtti. Platformun mobile genişlemesiyle ilgili daha etraflı değerlendirmeyse önümüzdeki hafta düzenlenecek RSA Conference'ta yapılacak.

Microsoft, Microsoft Defender ATP'yi daha önce de macOS için yayınlamıştı. macOS Mojave, macOS High Sierra ve macOS Sierra'yı destekleyen platformun, Apple platformlarındaki deneyiminin de Windows platformlardaki deneyimle aynı olduğu söyleniyor. Programın macOS versiyonu da tıpkı Windows versiyonu gibi bütünleşik güncelleme aracına sahip.

Microsoft Defender ATP; önleyici koruma, güvenlik ihlali sonrası algılama, otomatik araştırma ve yanıt sürecine yönelik birleşik bir platform. Microsoft Defender ATP, ağ saldırılarını ve veri ihlallerini algılamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının olayları hızla çözüme ulaştırabilmesi için gereken araçları sağlıyor.

Microsoft Defender ATP’nin desteklediği platformlar arasında Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 ve macOS da yer alıyor.