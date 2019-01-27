Microsoft, E3 2019 İçin İddialı Açıklamalarda Bulundu

Microsoft Xbox, E3 2019'a eğlenceli ve büyük yeniliklerle geliyor.

PC platformunun tartışmasız en büyük firması Microsoft, yaklaşan Expo 2019 için hazırlıklarını sürdürüyor. 11-13 Haziran tarihlari arasında Los Angeles'da gerçekleştirilecek olan Expo 2019 (E3 2019) oyun fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilklere sahne olacak. Microsoft'tan ise konu hakkında E3 2019'un oldukça eğlenceli ve büyük yeniliklerle geçeceğine dair açıklama geldi.

Xbox Live Programlama Departmanı Direktörü Larry Hryb ve Microsoft Oyun Departmanı Başkan Yardımcısı Phil Spencer ile yapılan röporatajda E3 2019 hakkında oldukça ilgi çekici konular konuşuldu. Phil Spencer yaptığı açıklamada Playground Games'in (Microsoft'un altında çalışan Forza Horizon'ı da üreten kuruluş) E3 2019 için gerçek anlamda büyük planları olduğunu söyledi.

Spencer'ın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda Fable 4'ün geliştirildiğine dair güçlü söylentiler ortaya çıktı. Yapılan röportajda: "Bu bizim için eğlenceli bir E3 olacak. Kendi aramızda olarak bir tartışma yaptık. Büyük şeylerle mi gelelim? Para mı kazanalım? Hayır, işimizi yapacağız ve E3'te eskisi kadar mükemmel olacağız." açıklamaları yapılarak, Microsoft'un amacının kullanıcılarının gönüllerini kazanmak olduğu belirtildi.