Microsoft, 2 Yeni Xbox One Paketini Satışa Sunacak

Bildiğiniz gibi 2019'un en çok beklenen oyunlarından EA Games tarafından geliştirilen Anthem'in ön siparişi geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Hemen ardından Ubisoft tarafından geliştirilen The Division 2'nin de ön siparişi açılmıştı. Microsoft, 2019'a damga vurmaya aday bu iki oyun için özel Xbox One paketleri sunmaya karar verdi.

Microsoft'un daha önce birçok oyun için benzer paketler ürettiğini görmüştük. Battlefield™ V, NBA 2K19, Forza Horizon 4, Fallout 76 gibi popüler oyunlar için özel paketler sunan Microsoft, 2019'da geniş oyuncu kitlesine sahip olması beklenen Anthem ve The Division 2 oyunları için de Xbox One paketleri hazırlayacak.

Henüz Microsoft tarafından resmi açıklama yapılmasa da bir forum kullanıcısının, 100PristavOk isimli Rus satış sitesinde Anthem ve The Division 2 özel paketlerini keşfetmesiyle olay resmiyet kazandı. Paketlerin kesin çıkış tarihleri henüz belli olmasa da Anthem için 22 Şubat, The Division 2 için de 15 Mart tarihleri konuşuluyor.

Satış sitesindeki detaylara göre paket içinde 1 TB'lık Xbox One S, oyun kumandası ve oyunların birer kopyası bulunacak. Satılan tüm Xbox modellerinde olduğu gibi kullanıcılar, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass de dahil olmak üzere farklı abonelik hizmetlerini ücretsiz olarak deneme hakkına sahip olacak.

Rus satış sitesindeki satış fiyatlarının 299 $'a denk geldiği belirtiliyor. Konsolonu değiştirmek isteyenler ya da yeni bir oyun konsolu almak isteyenler için bu fiyat ve paket içeriği oldukça cazip. Xbox dünyasına katılmak isteyenlere tavsiyemiz, paketler ülkemizde de satışa çıkana kadar bekleyerek bu avantajlı paketlerden yararlanmanız.