Microsoft, internet tarayıcısı Edge'in son aylarda kaydettiği başarılı ilerleme hakkında bazı bilgileri ve verileri paylaştı. Öte yandan Edge, bir istatistik sitesine göre popülerlikte Firefox'u geçmeyi başardı.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısıyla birlikte günümüz internet tarayıcısı devlerine meydan okumaya devam ediyor. Şirketin tarayıcısı henüz kullanıcılar tarafından tamamıyla benimsenmemiş olsa da Microsoft, her güncellemeyle getirdiği yenilikler sayesinde gün geçtikçe yeni kullanıcılar kazanıyor.

Bugün Microsoft Edge blog sayfasında paylaşılan bir yazıysa Microsoft Edge'in geçtiğimiz aylar boyunca nasıl bir gelişme yaşadığını gözler önüne serdi. Gelin, internet tarayıcısının başındaki isim tarafından paylaşılan blog yazısında yer alan önemli detaylara bir göz atalım.

Microsoft Edge'in yaşadığı performans artışı:

Microsoft, geçtiğimiz mart ayında Microsoft Edge 81 ile birlikte Profile-Guided Optimizations'ı (Profil Yönlendirmeli Optimizasyonlar) hayatımıza sokmuştu. Bunun ardından Edge 83 sürümüyle birlikte Link-Time Optimizations (Bağlantı Süresi Optimizasyonları) da hayatımıza girmişti.

İşte yalnızca bu iki özellik, Microsoft'un açıklamasına göre yeni Edge, Speedometer 2.0'da yapılan ölçümlerde daha önceki Microsoft Edge sürümlerinden %13 daha iyi performans gösterdi. Yani Microsoft, Edge'in performansını kısa bir süre içinde çok iyi bir şekilde artırmayı başardı.

Peki internet tarayıcısı ne kadar kaynak tüketiyordu? Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte Microsoft Edge, Win32 uygulamalarında kullanılabilen yığın iyileştirmelerinden faydalandı. Yazıya göre Edge, bu iyileştirmeler sayesinde daha önceki sürümlerden %27 daha az hafıza kullanmayı başardı.

Edge, Firefox'u geçmeyi başardı:

Microsoft tarafından paylaşılan bilgiler burada sınırlı olsa da Edge'in başarısı yalnızca Microsoft'un yazısıyla ölçülmüyor. Microsoft Edge, NetMarketshare istatistiklerine göre son aylarda popülerlik kazanmayı başardı. Paylaşılan verilere göre Edge, Firefox'u aşarak en popüler tarayıcılar listesinde ikinci sıraya oturdu. Listenin birinci sırasındaysa Google'ın Chrome internet tarayıcısı, %71'lik bir yüzde payıyla yer aldı.

Google Chrome, uzun yıllardır listenin en tepesinde otursa da Microsoft Edge'in son bir yılda aldığı ilerleme gerçekten takdire şayan. NetMarketshare'deki istatistikler incelendiğinde Microsoft Edge'in Ağustos 2019 döneminden Ağustos 2020 dönemine kadar popülerlikte neredeyse %3'lük bir artış yaşadığını görebiliyoruz.