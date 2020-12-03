Microsoft Flight Simulator'ün Gerçekçiliği Test Edildi

Rami Ismail isimli bir adam, Amsterdam'dan İrlanda'ya yaptığı gerçek uçuşu, bir de Microsoft Flight Simulator'de tekrar etmeye karar verdi. Yaşadığı deneyimi Twitter'dan paylaşan Ismail, simülasyon oyunuyla gerçek hayattaki ortamın neredeyse tamamen aynı olduğunu ifade ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı simülasyon oyunu Microsoft Flight Simulator, en çok da gerçekçiliği ile konuşulmuştu. Şirket, verilerin internet üzerinden çekileceğini ve mümkün olan en iyi deneyimin sunulacağını açıklamıştı. Bir oyunsever, bu iddialı açıklamaları gerçek hayatla karşılaştırmaya karar verdi. Bir uçak yolculuğunda simülasyonunu açan oyuncu, Microsoft Flight Simulator'un gerçekçilik oranını test etti.

Söz konusu test, bir yazılımcı olan Rami Ismail tarafından gerçekleştirildi. Ismail, uçağa bindiği anda Microsoft Flight Simulator'ü açarak, gerçekleştireceği uçuşun rotasını oluşturdu. Verileri anlık olarak çekmeye başlayan Ismail, geleceğin gerçekten de gelmiş olduğunu, Microsoft Flight Simulator'un gerçek dünyayla neredeyse aynı olduğunu herkese gösterdi.

Gerçekle simülasyon oyunu arasındaki farklar, yok denecek kadar az

Yaşadıklarını Twitter üzerinden anlatan Rami Ismail, Amsterdam'dan İrlanda'ya olan uçuş ile simülasyon arasında neredeyse hiçbir fark olmadığını ifade ediyor. Bulutların simülasyona yansımasının 30 saniye kadar geciktiğini söyleyen Ismail, gökyüzünde gördüğü yıldızların konumunun bile aynı olduğunu belirtiyor. Üstelik uçaktan baktığında gördüğü bulut uzaklığıyla simülasyondaki bulut görüntüsü bile neredeyse aynı seviyede. İşin daha da ilginç tarafı, uçak ile simülasyon aynı anda inişe başlıyor.

Ismail, alçalmaya aynı anda başladıklarını, inişinse simülasyonda dört dakika kadar erken gerçekleştiğini ifade ediyor. Gerçek havacılık koşullarınca bunun oldukça kabul edilebilir olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Ismail, simülasyonla gerçek hayattaki en büyük farkın iniş pistinin farklı olduğunu söylüyor olsa da bu noktadaki hata, Ismail'e de ait olabilir. Ya da anlık bir gelişme, uçağın paralel pozisyona yerleştirilmiş ikinci piste inmesine yol açmış olabilir. Ancak bu gerçeklik seviyesi bile Microsoft Flight Simulator'ün beklentilerden fazlasını sunduğunun açık bir göstergesi. Eğer Rami Ismail tarafından paylaşılan flooda erişip, videoları da görüntülemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.