Microsoft Flight Simulator VR'ın Betası Yakında Başlayacak

Microsoft, bugün paylaştığı yazıda Microsoft Flight Simulator VR'ın kapalı beta sürecinin çok yakında başlayacağını duyurdu. Başvurular için karşılanması gereken gereksinimler de paylaşıldı.

Microsoft, on yılı aşkın bir süre sonunda 17 Ağustos günü oyun dünyasının merakla beklediği Microsoft Flight Simulator isimli uçuş simülasyonunu yayınlamıştı. Hiçbir oyunda görmediğimiz teknolojileri barından Microsoft Flight Simulator, bu teknolojileri bize en gerçekçi deneyimi sunmak için kullanıyordu.

Microsoft Flight Simulator, Microsoft'un daha önceki oyunu gibi tüm dünyanın oyunda yer aldığı bir oyun. Yani oyundaki uçuşlar, gerçek dünyayla aynı zamanı alıyor. Bununla birlikte oyun, gerçek dünyadaki hava durumunu da canlı olarak oyunculara yansıtıyor ve deneyimi bir tık daha artırıyor.

Microsoft Flight Simulator VR testleri başlıyor:

Microsoft Flight Simulator'ın en can alıcı noktasıysa tahmin edebileceğiniz üzere oyunun grafikleri. Uçuş simülasyonu, bu kadar detaylı bir dünyayı fazlasıyla iyi bir şekilde bize yansıtıyor. Ancak oyun, çıkış yaptığı günden bugüne pek çok oyuncunun beklediği bir özellikten yoksundu.

Uçuş simülasyonu, oyuncuların deneyimini kat kat artıracak sanal gerçeklik (VR) desteğini henüz desteklemiyordu. Microsoft, ilerleyen zamanlarda VR desteğinin geleceğini açıklasa da tarih vermemişti. Fakat bugün yapılan duyuruyla Microsoft, VR desteğinin çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

Microsoft, VR desteği için kesin bir tarih vermedi ancak desteğin iki aşama şeklinde yayınlanacağını duyurdu. VR desteği, oyuna ilk olarak Windows Mixed Reality cihazlarında, ikinci aşamadaysa diğer VR cihazlarında çalışacak şekilde yayınlanacak. Özellik, oyuna hemen eklenmeyecek; ilk başta seçilmiş oyuncular tarafından beta sürecinde test edilecek.

Kapalı beta sürecine nasıl katılırsınız?

Microsoft Flight Simulator VR'ın kapalı beta sürecine katılmak istiyorsanız öncelikle aşağıdaki listede yer alan her şeye sahip olmalısınız ve yapmalısınız:

Microsoft Flight Simulator

VR başlık (1. aşama için Windows Mixed Reality, 2. aşama için diğer VR başlıkları)

Insider'a kaydolmuş olmak

DxDiag sunmak

Gizlilik sözleşmesini kabul etmek

Minimum sistem gereksinimlerini karşılamak

Eğer bu listeye tamamen uyuyorsanız, beta sürecine Insider hesabınızla başvurabilirsiniz. Değerlendirme sürecinin ardından programa alınabilir ya da alınmayabilirsiniz.