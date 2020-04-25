Microsoft Flight Simulator'ten Nefes Kesici Yeni Görüntüler

Microsoft, Microsoft Flight Simulator'dan büyüleyici yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde oyunun bazı özel grafik efektleri görülüyor. Oyun hâlâ alfa aşamasında.

Microsoft, merakla beklenen Microsoft Flight Simulator'a ilişkin nefes kesen yeni ekran görüntüleri yayınladı. Yeni görüntülerde oyunun bazı özel grafik efektlerine (örneğin Bokey Alan Derinliği ve Hacimsel Bulutlar) ilişkin ipuçları da yer alıyor.

Oyunda Işın İzleme (Ray Tracing) desteği bulunmasa da bazı havalı yansıma efektleri yer alıyor. Yine görüntülerde muhteşem ortamlar dikkat çekerken oyuncuların kullanabileceği bazı uçakları da görme fırsatı elde ediyoruz. Hâlâ alfa aşamasında olsa da Microsoft Flight Simulator muhteşem görünüyor. Yine de oyunun tam anlamıyla tadını çıkarabilmeniz için yüksek kaliteli bir bilgisayar sistemine sahip olmanız gerekecek.

İşte Microsoft Flight Simulator'dan nefes kesici görüntüler:

Microsoft Flight Simulator'ün sistem gereksinimleriyse oyunun hayranlarını üzecek cinsten. Açıklanan özelliklere bakılırsa, yeni oyun için yeni bir bilgisayar almanız gerekecek. Microsoft, yeni Flight Simulator'un çıkış tarihini henüz açıklamadı.

İşte Microsoft Flight Simulator için açıklanan sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200

Ram: 8 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 5 Mbps

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 20 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri