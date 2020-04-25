Microsoft Flight Simulator'ten Nefes Kesici Yeni Görüntüler

Microsoft, merakla beklenen Microsoft Flight Simulator'a ilişkin nefes kesen yeni ekran görüntüleri yayınladı. Yeni görüntülerde oyunun bazı özel grafik efektlerine (örneğin Bokey Alan Derinliği ve Hacimsel Bulutlar) ilişkin ipuçları da yer alıyor.
Oyunda Işın İzleme (Ray Tracing) desteği bulunmasa da bazı havalı yansıma efektleri yer alıyor. Yine görüntülerde muhteşem ortamlar dikkat çekerken oyuncuların kullanabileceği bazı uçakları da görme fırsatı elde ediyoruz. Hâlâ alfa aşamasında olsa da Microsoft Flight Simulator muhteşem görünüyor. Yine de oyunun tam anlamıyla tadını çıkarabilmeniz için yüksek kaliteli bir bilgisayar sistemine sahip olmanız gerekecek.
İşte Microsoft Flight Simulator'dan nefes kesici görüntüler:
Microsoft Flight Simulator'ün sistem gereksinimleriyse oyunun hayranlarını üzecek cinsten. Açıklanan özelliklere bakılırsa, yeni oyun için yeni bir bilgisayar almanız gerekecek. Microsoft, yeni Flight Simulator'un çıkış tarihini henüz açıklamadı.
İşte Microsoft Flight Simulator için açıklanan sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Ram: 8 GB
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 5 Mbps
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 20 Mbps
İdeal sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X
- RAM: 32 GB
- Depolama Alanı: 150 GB (SSD)
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İnternet: 50 Mbps