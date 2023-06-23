PlayStation patronu Jim Ryan'ın eski Sony CEO'suna gönderdiği bir e-posta ifşa oldu. Ryan, o e-postada Microsoft'un Activision'ı satın almak istemesinin Call of Duty veya Xbox ile ilgisinin olmadığını söylüyordu. Yani Sony'nin CEO'su bile aylardır direttikleri argümana inanmıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un arapsaçına dönen 68 milyar dolara Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision'ı satın alma girişimleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Sony'nin Activision'ı tehdit ettiği bazı açıklamalardan bahsettik.

Ancak skandallar bundan ibaret değil gibi görünüyor. Çünkü PlayStation'ın patronu Jim Ryan'a ait olduğu tespit edilen bir e-posta, adeta Sony'nin boşu boşuna suyu bulandırdığını ortaya koyuyor. Zira Ryan'ın e-postasına göre Microsoft'un Activision'ı satın almasının PlayStation ekosistemiyle bir ilgisi yok.

"Call of Duty serisini PlayStation'da görmeye devam edeceğiz"

Jim Ryan'ın ismi açıklanmayan eski Sony CEO'suna gönderdiği e-postada şu ifadelere yer veriliyor: "Microsoft'un Activision'ı satın almak istemesi, oyunun Xbox'a özel olması ile ilgili değil. Bundan daha büyük düşünüyorlar. Bunun gibi hamleler yapacak paraları var. Phil Spencer ile uzun zaman geçirdim ve eminim ki Call of Duty serisini PlayStation'da görmeye devam edeceğiz."

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PlayStation patronunun gönderdiği e-postanın ifşa olması, Microsoft tarafından büyük bir koz olarak kullanılmaya başladı. Konuyla ilgili olarak The Verge'e konuşan üst düzey Microsoft yöneticilerinden David Cuddy şöyle konuştu: "E-posta, Sony'nin başından beri oyunları PlayStation'da tutma sözümüzün arkasında duracağımızı bildiğini gösterdi. Sony, anlaşmaya karşı lobi yapmak için çalıştığını açıkça belirtmiş oldu."

Jim Ryan'ın ifşa olan e-postası, sündükçe sünen dava süreçlerinin artık nihayete erebileceğini düşündürüyor. Neticede Sony'nin mahkeme evrakları arasına giren iddialarına göre Microsoft, Activison'ı satın aldıktan sonra Call of Duty'yi Xbox'a özel hale getirecekti. Ancak geldiğimiz son noktada Jim Ryan'ın bile buna inanmadığını gözler önüne seriyor. Neler yaşanacağını görmek için beklememiz gerekecek...