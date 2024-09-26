Google, Microsoft'un bulut pazarında rekabeti engellediğini iddia ederek Avrupa Komisyonu'na şikâyette bulundu.

Teknoloji sektörünün büyük şirketleri artık birçok konuda bulut sistemlerine güveniyorlar, öyle ki günümüzde GeForce NOW gibi hizmetler de bulut sistemlerinin günümüzde geldiği noktanın en büyük hizmetlerinden birisi. Fakat söz konusu bu alandaki şirketler olduğunda piyasanın üç hâkim şirketi olan Google, Microsoft ve Amazon birbirlerini suçlamaktan geri adım atmıyorlar.

Bugün ise Google, Microsoft'u Avrupa Birliği bulut pazarında rekabete aykırı uygulamalar yapmakla suçlayarak Avrupa Komisyonu'na resmî bir şikâyette bulundu.

Google'ın iddiasına göre Microsoft, bulut hizmetlerindeki lisanslama koşullarını Avrupalı müşterilerin sağlayıcılarını değiştirmelerini engellemek için kullanıyor. Google, bu durumun yalnızca rekabeti ve yeniliği engellemekle kalmadığını, aynı zamanda Avrupalı işletmelere yılda en az 1 milyar dolar zarar verdiğini öne sürüyor.

Tek bir bulut hizmetine bağlılık güvenlik endişeleri yaratıyor

Google, Microsoft'un bu stratejisinin kullanıcıları kendi hizmetini kullanmaya "zorladığını" vurguluyor. Bu durumun güvenlik açısından da riskler taşıdığı belirtiliyor çünkü tek bir sağlayıcıya bağımlılık, siber saldırılar karşısında savunmasızlık yaratabilir. Google, son dönemde yaşanan bazı kesintilerin, pazarın büyük bir kısmını tek bir şirketin kontrol etmesinin getirdiği güvenlik açıklarına bir örnek olduğunu ileri sürüyor.

Daha önce İngiltere'deki düzenleyiciler de Microsoft'un bulut pazarındaki hâkimiyetiyle ilgili endişelerini dile getirmişti. 2022'de Microsoft’un yeni bulut müşterilerinin %70’ine kadarını elde ettiği ve sağlayıcı değişimini zorlaştıran teknik sınırlamalar ile ek ücretler uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Google, bu sorunları masaya yatırmak ve çözüme kavuşturmak adına Microsoft ile doğrudan temas kurmaya çalıştıklarını belirtti. Google'ın konuya dair iddialarına göre Avrupalı müşteriler konu hakkında konuşmaktan çekiniyorlar. Şimdilik gelişmeler bunlarla sınırlı ancak Microsoft'un olası bir dava durumunda nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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