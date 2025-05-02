Microsoft, yeni hesap açan kullanıcılardan parola istemeyi bıraktı. Kullanıcılar artık daha güvenli yöntemlerle oturum açabilecekler. Peki o yöntemler neler?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, insanları parola bağımlılığından kurtarmak için bugüne kadar ki en büyük hamlesini yaptı. Şirket, açılan yeni Microsoft hesaplarında parola istememeye başladı. Peki şirket, bu hamleyle tam olarak neyi amaçlıyor?

Parolalar, internetin yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Ancak dijital güvenliğin yeterince korunamıyor olması, insanların parolaların ortalığa saçılmasına neden oldu. Bu durumun farkında olan Microsoft da yeni hesaplar için parola yerine daha güvenli yöntemler kullanılması için yeni bir sayfa açmış oldu.

Kullanıcılar, Microsoft hesaplarına nasıl giriş yapacak?

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir hesap oluşturan kullanıcı, dilediği bir güvenlik yöntemini tercih edebilecek. Bu bağlamda; parola anahtarı, anlık bildirimler veya güvenlik anahtarı gibi daha güvenli olduğu bilinen yöntemlerden herhangi biri, hesaba giriş yapmak için kullanılabilecek.

Bu arada; Microsoft'ta mevcut bir hesabınız varsa bu hesaptaki parolayı silebiliyorsunuz. Bundan yıllar önce kullanıma sunulan bir özellik sayesinde Microsoft hesabınıza giriş yaptıktan sonra güvenlik ayarları bölümünden şifresiz girişi aktif edebilir, parolayı hesabınızdan kaldırabilirsiniz.