Microsoft CEO'su, şirket kodlarının %20 ila %30'unun yapay zekâ tarafından yazıldığını açıkladı.

Yapay zekâ araçları artık her şeyi yapabilen seviyeye gelmiş durumdalar. Kod yazmak da bunlardan biri. Öyle ki birçok geliştirici, şu anda programlama konusunda yapay zekâ modellerinden yardım alabiliyor. Microsoft’tan gelen bir açıklama ise dev şirketlerin bile bunu yaptığını gösteriyor.

CEO Satya Nadella, yapay zekâ alanında bir başka önemli şirket olan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ile bir araya geldi. Nadella, bu sırada şirketin yapay zekâya kod yazdırdığını itiraf etti.

Microsoft’un %30’u civarı kodunu yapay zekâ yazdı

Zuckerberg’ün sorusunu yanıtlaya Microsoft CEO’su, şirketin kodlarının %20 ila %30 civarının yapay zekâ tarafından yazıldığını söyledi. Bu çeyreğinden fazlasına denk geliyor ve yapay zekânın ciddi anlamda kullanıldığını ortaya koyuyor.

Nadella, şirketin farklı dillerde üretilen kodlarda karışık sonuçlar gördüğünü de ekledi. Buna göre modeller Python’da daha fazla ilerleme yaşarken C++’ta ise daha az ilerleme oluyormuş. Zuckerberg ise kendisine aynı soru yöneltildiğinde bunun yanıtını bilmediğini aktardı. Google CEO’sunun da %30 civarı kodu yapay zekâya yazdırdıklarını söylediğini belirtelim.

Bu aslında pek şaşırtıcı değil, Microsoft CTO’su Kevin Scott, daha önce yaptığı açıklamalarda 2030 yılına kadar şirketteki kodların %95’inin yapay zekâ tarafından üretilmesini beklediğini ifade etmişti. Görünüşe göre Microsoft bu hedef için adımlar atmaya çoktan başladı. Tabii bu oranları nasıl ölçüyorlar bilmiyoruz. O yüzden her şeyi yapay zekâya yaptırıyorlar demek için erken.

Kod yazmak için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları