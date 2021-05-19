Beklenen Oldu: Microsoft, Windows 10X Projesini İptal Etti

Windows 10 21H1 güncellemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, Windows 10X'le ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda bazı bahaneler ileri süren Microsoft, Windows 10X projesinin iptal edildiğini üstü kapalı bir şekilde duyurmuş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir Windows 10X isimli bir işletim sistemi ile gündemde yer ediniyordu. Windows 10'un biraz daha işlevselleştirilmiş ve daha fazla cihazda çalışacak şekilde tasarlanmış olan bu işletim sistemi, pek çok kullanıcıyı da heyecanlandırıyordu. Ancak bu işletim sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft, Windows 10X projesinin iptal edildiğini üstü kapalı bir şekilde açıkladı.

Yayınlanan Windows 10 21H1 güncellemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, bu güncelleme ile ilgili açıklamalarında Windows 10X'e de değindi. Windows 10X'in sahip olduğu özelliklerin yalnızca bir grup kullanıcı tarafından kullanılabilir olmasının doğru olmadığını düşündüklerini söyleyen Microsoft yetkilileri, yeni işletim sistemindeki özelliklerin Windows 10'a aktarılacağını duyurdular.

Bir Microsoft klasiği: Windows 10X'in öldüğü, açıkça dile getirilmedi

Microsoft, başarısızlığı kabul eden bir şirket değil. Bir projenin iptal edildiğini duyurmaktan da haz almayan şirket, daha önce yaptığı gibi çeşitli bahanelerle, Windows 10X'i öldürdüklerini üstü kapalı bir şekilde duyurmuş oldu. Ayrıca konuyla ilgili yapılan açıklamalar da fazlasıyla yetersizdi.

Microsoft, Windows 10X'in hangi özelliklerinin Windows 10'a taşınacağını açıklamadı. Bu bağlamda tasarım, çekirdek özellikleri ya da performans iyileştirmeleri gibi değişikliklerin hangilerinin Windows 10'a geleceği bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Windows 10X'in kaydırılabilir bildirim menüsünün Windows 10'un test sürümünde görüldüğünden bahsetmiştik. Eğer bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz, ilgili haberimize göz atabilirsiniz.