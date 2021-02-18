Microsoft, açık kaynak kodlu uygulama geliştirme platformu .NET'in en yeni sürümü .NET 6'yı duyurdu. Kasım 2021'de kararlı sürüm halinde kullanıma sunulacak platformun en önemli özelliği, yeni teknolojileri ve çapraz platformları destekliyor oluşu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2002 yılında dünyanın en büyük programlama platformlarından bir tanesini piyasaya sürmüştü. ".NET" olarak isimlendirilen bu platform, o yıllarda ihtiyaç duyulan neredeyse her türlü yazılımın geliştirilmesine destek sağlıyordu. Yıllar geçerken Microsoft da bu programlama platformunu geliştirdi. Yazılımcıların çok büyük bir bölümü bugün, .NET 5'i kullanarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ancak kısa bir süre sonra, yazılımcılar için devrim niteliğinde bir yenilik yaşanacak gibi görünüyor. Zira Microsoft tarafından yapılan açıklamalarla, .NET 6 isimli yeni sürüm resmen duyurulmuş oldu. Geliştiriciler için bu platformun neler sunabileceğini gösteren bir ön izleme sürümü de yayınlayan şirket, bu kez yıllardır hayal ettiği amacına ulaşmış durumda. Microsoft'un açıklamalarına göre geliştiriciler, bu platformu herhangi bir işletim sistemi için kullanabilecekler.

.NET 6, çapraz platform desteği sunacak

Microsoft'un konuyla ilgili açıklamaları, .NET ekibinin başında olan isim Richard Lander tarafından yapıldı. .NET 6 ile birlikte istenen bir işletim sistemi için istenen bir programın geliştirilebileceğini söyleyen Lander, bu açıklamayla .NET 6'nın çapraz platform desteği sunacağını ilan etmiş oldu. Lander'a göre yeni sürüm; masaüstü, mobil ya da bulut teknolojileri üzerinde çalışan tüm geliştiricilere hizmet verebilecek.

Microsoft, yeni programlama platformunda en yeni teknolojilere de destek vermeye başladı. Örneğin geliştiriciler, bundan sonra web tabanlı uygulamalar için Blazor'u, .NET 6'da rahatlıkla kullanabilecekler. Ayrıca Apple'ın yeni nesil Silicon işlemcileri de .NET 6 tarafından desteklenecek. Böylelikle geliştiriciler, yeni nesil Mac'ler için yazılım geliştirirken de .NET 6'yı kullanabilecekler. Tüm bu yeniliklere sahip olan .NET 6'nın kararlı sürümü, Kasım 2021 itibarıyla geliştiricilerin beğenisine sunulacak.