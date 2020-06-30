Microsoft'un Windows 10 kullanıcıları için yayınladığı ve silinen dosyaları geri getirmelerini sağlayan bir yazılımı olduğunu biliyor muydunuz? Windows File Recovery isimli bu yazılım, ücretsiz olarak Windows Store'dan edinilebiliyor.

Bilgisayarımızda yanlışlıkla bir dosyayı tamamen silmek oldukça içimizi sıkabiliyor. Tabii bu durum dosyanın önemine göre insanı daha da fazla sinirlendirebiliyor. Peki, Microsoft’un silinen dosyaları kurtarmanızı sağlayacak ücretsiz bir aracı olduğunu biliyor muydunuz?

Microsoft, bu yılın başında Windows Store üzerinde ‘Windows File Recovery’ isimli yeni ve ücretsiz bir yazılım yayınladı. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar, yanlışlıkla sildikleri dosyaları kolay bir şekilde geri getirebiliyorlar. Silinen dosyaları geri getirmek için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit.

Windows File Recovery yazılımı:

Windows File Recovery uygulaması temelinde komut satırı üzerinde çalışan bir uygulama. Ancak komut satırında yazılması gereken komutlar gözünüzü korkutmasın, zira bu kodlar oldukça kolay. Dosyaları geri getirmeden önce sisteminizin Windows 10 sürüm 19041 ve üzeri olduğundan ve en az iki sürücünüz (USB bellek de olabilir) olduğundan emin olun.

Microsoft’un yazılımını indirdikten sonra başlat çubuğundaki arama kısmına yazılımın ismini yazarak yazılımı açın. Açılan komut satırı penceresinde öncelikle kaynak sürücüyü ve hedef sürücüyü belirlememiz gerekiyor. Yazacağımız komutlar boşluklara dikkat edilecek şekilde sırasıyla “winfr kaynak sürücü: hedef sürücü:” olacak ve ardından arama yapmak istediğimiz klasörü ve hangi formattaki dosyayı aradığımızı belirteceğiz. Örnek olarak:

winfr C: E: /n \Users\<kullanıcı adınız>\Resimler\*.JPEG

Yukarıdaki komut sayesinde C sürücüsündeki Kullanıcılar>(bilgisayardaki kullanıcının ismi)>Resimler dosyasında formatı .JPEG olan tüm eski dosyaları arıyoruz. Burada silinen dosyalar, E: olarak belirttiğimiz hedef sürücüye yeniden geri getirilecek. E: sürücü ismini kendi sürücünüze göre değiştirmeyi unutmayın.

Windows File Recovery, varsayılan modun yanı sıra ayrıca ‘segment’ modunu ve ‘signature’ modunu da destekliyor. Varsayılan modda kullanılan Master File Table çökmüş ya da bozulmuşsa segment modunu kullanabilirsiniz. Harici bir sürücü üzerinde silinen dosyaları arıyorsanız ‘signature’ modunu tercih etmelisiniz. Bu modların kullanımını detaylı olarak incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.