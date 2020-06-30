ABD merkezli yazılım devi Microsoft, Windows Insider Kanalları’nın programa kayıtlı Windows 10 kullanıcıları için yayınlandığını duyurdu. Yeni program kapsamında Fast ve Skip Ahead halkaları Geliştirici Kanalı’na, Slow halka Beta Kanalı’na ve Release Preview halkası ise Önizleme Kanalı’na dönüştü.

İlk olarak 2014 yılında Windows 10 ile birlikte duyurulan Windows Insider, Windows 10 lisansına sahip kullanıcıların henüz tüm kullanıcılara yayınlanmamış özellikleri test edebilmesine imkan tanıyor. Birçok Windows uygulamasının en yeni güncellemelerini kararlı sürümden önce deneyimleyebilen kullanıcılar, bu tecrübeyi edinirken aynı zamanda Microsoft'un Windows'u geliştirmesine de yardımcı oluyorlar.

ABD’li yazılım devi, Windows Insider programına önemli değişiklikler getirecek olan Windows Insider Kanalları’nı 15 Haziran’da resmen duyurmuştu. Kullanıcılara çok daha kaliteli bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanan kanallar, paralel kodlama çabalarına katkı sağlayacak.

Yeni program kapsamında Fast ve Skip Ahead halkaları Geliştirici Kanalı’na, Slow halka Beta Kanalı’na ve Release Preview halkası da Önizleme Kanalı’na dönüştü. Geliştirici Kanalı’ndaki kullanıcılar, erken geliştirme aşamalarındaki kodları içeren sürümlere erişebilecek, ancak bu yapıların kararlı olmadıkları için pek çok hata ve sorun barındıracağını söylemeden geçmeyelim.

Beta Kanalı'ndaki kullanıcılar, gelecek özellik güncellemelerine (güvenilir sürümler) erişebilecekken, Önizleme Kanalı’ndakiler ise genel kullanıma sunulmadan önce gelecek Windows 10 sürümlerini deneyimleyebilecek.

Microsoft Temel Program Yöneticisi Amanda Langowski, bu ayın başlarında Insider Kanalları’nı ilk kez duyururken yaptığı açıklamada, "Windows 10'u oluşturma ve piyasaya sürme şeklimizi geliştirmeye devam ettikçe, gelecekte Insider'lar için yeni deneyimler oluşturmak amacıyla yeni kanallar ekleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu hamlenin arkasındaki nihai hedef, Windows Insider'ların istedikleri deneyimin kalitesine göre tam olarak hangi kanalı seçmek istediklerini bilmelerini sağlamak. Şimdilik, Insider'ların hem Windows hem de Office Insider Programı’nda ayrı bir kanalı seçmesi gerekecek ancak Microsoft, gelecekte bu süreci daha sade ve işlevsel kılmak için çalışıyor. Windows Insider’a kayıt olmak isteyen okuyucularımız, şuradaki makalemize göz atabilirler.