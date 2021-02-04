Microsoft, Skype'ın 8.68 Güncellemesini Yayınladı

Teknoloji devi Microsoft, Skype'ın 8.68 güncellemesini yayınlarken hem mobilde hem de masaüstünde performansı arttıracak yenilikler yaptı.

Yazılım sektörünün en büyüklerinden olan Microsoft'un, Microsoft Teams uygulamasına harcadığı çabanın ardından Skype'ın pabucunun dama atılacağı düşünülüyordu. Firma ise yaptığı bir açıklamada, Skype'tan vazgeçmek gibi bir planları olmadığını dile getirmişti.

Skype'ın bazı özellikleri de yakın zamanda Windows 10'un standart özellikleri arasına eklenmişti. Meet Now gibi özellikler sayesinde Windows 10 işletim sistemine sahip kullanıcılar, herhangi bir üyelik oluşturmadan sesli ya da görüntülü arama yapabiliyordu.

Skype 8.68 ile ne değişti?

Skype'ın yeni versiyonu, güncellenmiş bir reaksiyon aracı içeriyor. Böylece Microsoft artık aynı ekranda daha fazla sayıda reaksiyon görebilmeyi de mümkün kılıyor. Böylece uygulamanın daha renkli bir görünüm kazanması da sağlanmış oluyor.

Ayrıca genel olarak hem masaüstü hem de mobil versiyon için pek çok hatanın da giderildiği ve çok daha akıcı bir kullanım sağlandığı da göze çarpıyor. Video aramalarda arka planı bulanıklaştırabilmeyi mümkün kılan arka plan desteği de bu versiyonda karşımıza çıkıyor.

Yeni güncellemeyi duyuran Microsoft, bu özelliklerin bütün kullanıcılara ulaşabilmesinin de birkaç gün sürebileceğini ifade etti. Yani yeni özellikler şu anda uygulamanızda yoksa telaş etmenize gerek yok. Birkaç gün içinde yeni versiyona kavuşabileceksiniz.

Skype'ın sorunları gideriliyor

Skype 8.68 ile birlikte uygulamanın pek çok sorunu da çözülüyor. Bunların en başında da sinir bozucu olabilen sesli mesajlarda sesin kaybolması ya da kesilmesi sorunu geliyor. Ayrıca macOS için sanal kamerada da iyileştirmeler olduğunu görüyoruz.

Apple cihazlarda Skype kullanacakları sevindirecek bir başka gelişme ise artık iPhone ve iPad kullanıcılarının Skype'ın karanlık tonuna erişebilecek olması. Microsoft bu güncelleme ile birlikte hem Android hem de iOS'ta Skype için önemli performans geliştirmeleri yapmış olacak.