Microsoft, 'Windows 10 İçin Geliştirilmiş Skype'ı Duyurdu

Microsoft, günümüzün en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan Skype’a yeni bir güncelleme geleceğini duyurdu. Güncellemeyle birlikte Skype’ın masaüstü ve Windows 10 versiyonları artık tek bir çatı altında buluşacak.

Günümüzde internet üzerinden arkadaşlarımızla veya herhangi bir tanıdığımızla rahat bir şekilde konuşmamızı sağlayan birçok uygulama bulunuyor ancak bu uygulamalardan biri olan Skype, uzun zamandır birçok insanın tercihi olarak kullanılmaya devam ediyor.

Microsoft’un bünyesinde geliştirilmeye devam eden Skype, her geçen gün yeni bir özelliğe daha kavuşuyor. Bugün şirketin açıkladığı yeniliklerse Skype’a ayrı bir boyut kazandıracak. Skype, bundan böyle çok daha gelişmiş bir uygulama olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

İki Skype sürümü tek çatı altında buluşuyor:

Microsoft, mart ayından bu yana geliştirildiği söylenen yeni 'Windows 10 için güncellenmiş, geliştirilmiş Skype'ı bugün doğruladı. Skype’ın yeni hâli, Skype UWP’nin yerini almaya hazırlanıyor. Microsoft, yaptığı açıklamada bu aydan itibaren Windows 10 için ve masaüstü için Skype uygulamalarının tek bir uygulama hâline dönüşeceğini açıkladı.

Tabii bu dönüşümle birlikte Skype’a yeni özellikler de kazandırılıyor. Bu özellikler, aşağıdaki şekilde Microsoft tarafından açıklandı:

Skype’tan çıkmak veya otomatik olarak başlamasını engellemek için güncellenmiş kapatma seçenekleri

Sizi yeni mesajlar ve durum hakkında bilgilendirecek gelişmiş sistem çubuğu ikonu

Dosya Gezgini üzerinden doğrudan dosya paylaşımı

Görüntülü aramada 9 görüntü

Arka plan değişimi

Meet Now geliştirmeleri

Geliştirilmiş arama kontrolleri

Tüm bu özelliklerin yanı sıra uygulamaların tek bir çatı altında buluşmasıyla birlikte kaybedilecek bazı şeyler de bulunuyor. Microsoft, artık Skype’ta olmayacak iki özelliği de şu şekilde sıraladı:

Share Charm entegrasyonu

Outlook bağlantıları senkronizasyonu

Masaüstü için Skype ve Windows 10 için Skype sürümlerinin tek bir çatı altında buluştuğu yeni Skype uygulamasını bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Skype, önümüzdeki aylarda Microsoft’un yeni güncellemeleriyle daha da gelişmiş bir uygulama olarak yoluna devam edecek.