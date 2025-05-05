Microsoft, 2003 yılında tanıştığımız yazılı ve görüntülü görüşme uygulaması Skype'ı bugün kapatıyor. Uygulama, bundan sonra tarihin tozlu raflarında yer alacak.

Bugün ABD merkezli teknoloji devi Microsoft için çok önemli bir gün. Zira ilk kez 2003 yılında tanıştığımız yazılı ve görüntülü iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla tarihin tozlu raflarına gömülecek. Microsoft, Skype'ın fişini bugün resmen çekecek.

Skype, görüntülü görüşme uygulamalarının atası olarak kabul edilebilirdi. İnsanlar, 2000'li yıllarda webcam görüşmeleri için en çok Skype'ı tercih ederlerdi. Ancak yıllar içerisinde FaceTime, WhatsApp, Zoom ve Google Meet gibi platformların yaygınlaşması, Skype'a olan ilginin azalmasına neden oldu. Şirket, geçtiğimiz aylara kadar uygulamayı geliştirmeye devam etmiş olsa da Microsoft, artık Skype için beklenen kararı vermiş oldu.

Peki Skype'ın yerine hangi uygulama geçecek?

Açık konuşmak gerekirse Microsoft'un çok uzun zamandır Skype'a ihtiyacı yok. Çünkü şirketin iş odaklı iletişim uygulaması "Teams", zaten Skype'ın yapabildiği her şeyi sunuyor. Bugün Microsoft'un Skype için oluşturduğu internet sitesini ziyaret ederseniz "Güle güle Skype, merhaba Teams" ifadesinin kullanıldığını görürsünüz. Yani Skype, yerini tamamen Teams'e bırakmış olacak.

Bu arada; hâlihazırda Skype kullanmakta olan kullanıcıların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyleyelim. Microsoft'a göre bu tür kullanıcılar, Teams'in ücretsiz sürümünden faydalanabilecekler.