Skype'ın ikonik arama sesini hatırlamayanımız var mı? Bir zamanlar sesli veya görüntülü konuşacaksak bu eylem, Skype üzerinden gerçekleşirdi. Ancak bugünlerde Skype'ın ne ismini ne de cismini duyar olduk. Sahi ya nereye kayboldu?

Sene 2010-2011... Okuldan geldikten sonra arkadaşlarınızla oyun oynamak için PC başına oturmuşsunuz ve Skype'ı açmışsınız. Ne güzel zamanlardı değil mi?

Bir zamanların en bilinen uygulaması Skype, maalesef ki artık pek konuşulmuyor. Peki ya neden? Skype'a tam olarak ne oldu?

Skype, çıkış yaptığı anda hit olmuştu.

İnsanlar Skype sayesinde artık anlık mesajlaşmanın ötesine geçip daha samimi ve gerçek zamanlı bir iletişim kurabiliyordu.

Daha sonra eBay, Skype'ı 2,7 milyar dolara satın aldı ve onu daha da büyüttü ama asıl büyüme, video aramaların eklenmesiyle yaşandı.

Ancak her büyük hikâyede olduğu gibi Skype'da zorluklar yaşadı.

Windows 8 ile birlikte gelen değişiklikler ve P2P teknolojisinden vazgeçiş, kullanıcı deneyimini kötüleştirdi. Skype, bir zamanlar kullanıcı dostu ve herkes için erişilebilir bir platformken yavaş yavaş karmaşık ve kullanışsız bir hâle geldi.

Microsoft, bu zorlukları aşmaya çalışsa da Skype'ın yıldızı çoktan solmaya başlamıştı bile.

Bir zamanlar basitliğiyle bilinen Skype, gereksiz özelliklerle şişirilmişti.

Kullanıcılar tarafından olumsuz geri dönüşler alan Skype, artık eski samimiyetini kaybetmişti. Microsoft, tamamen baştan başlamanın ve başlangıçta istedikleri iş programını yaratmanın daha kolay olacağını düşündü.

Skype ismi, artık eskisi kadar popüler değildi ve bu yüzden çok daha büyük bir başarıya ulaşan Microsoft Teams'i yaratmak için bu programı tamamen terk ettiler.

Daha sonra Discord, 2015 yılında ortaya çıktı ve özellikle oyuncular için çok daha sağlam, organize ve bireyselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sundu. Tabuta çakılan son çivi ise elbette 2020'deki pandemi sırasında Zoom tarafından geldi.

Skype'ın başına ne gelmiş olursa olsun, ismi bile hâlâ eski günleri hatırlatıyor değil mi?

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