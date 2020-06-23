Turk-internet.com'un haberine göre Microsoft, spam yapılan bir IP'yi engellemek yerine o IP'nin bulunduğu veri merkezindeki tüm IP adreslerini engelliyor. Konunun uzmanları, Microsoft'un bu tepki toplayan tutumunu değerlendirdi.

Turk-internet.com’un geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir haberde Microsoft’un, ülkemizdeki bazı veri merkezlerine ait IP numaralarını blokladığı ve kendi Azure ağından gelen saldırıları da engellemediğinden bahsediliyordu. Bu durumun ardından bir açıklamaya yayınlayan Microsoft, kullanıcıları korumak adına spam e-posta gönderen bazı internet servis sağlayıcılarını engellediğini açıkladı.

Burada esas önemli nokta, Microsoft’un spam'leri engellemek için spam yapılan IP adresini değil, o IP’nin veri merkezine ait tüm IP adreslerini engellemesi. Yapılan açıklamada, Azure üzerinden gelen saldırılar için herhangi bir cevap bulunmuyor ancak Azure saldırıları için satılan hesaplar herkes tarafından görülebiliyor.

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur, Microsoft'un bu tutumunu değerlendirdi:

İlerleyen günlerde Microsoft’un aynı konuda diğer ülkelerde nasıl uygulamalara gittiğini araştıracağını söyleyen Turk-internet.com, bu cevabı sorunu yaşayan veri merkezlerinden birinin sahibi ve aynı zamanda BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur’a sordu. Uzgur, sorun hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Microsoft’un Türk hizmet sağlayıcılara yönelik olarak e-posta trafiğini dünyada örneği az görülür şekilde engelleme girişimi yanında bulut sunucu hizmeti verdiği Azure sisteminden yine Türk hizmet sağlayıcılara yönelik siber saldırılara 1,5 yıldır engel olmadığını yakinen takip etmekteyiz.



Hotmail, Microsoft Live, Office 365 e-posta servislerine gelen istenmeyen e-postalar ile mücadele amacıyla yapıldığı açıklanmaya çalışılan topyekun bloklamanın 2020 yılı teknolojileriyle zamanın oldukça gerisinde bir yöntem olduğu açıktır. Yapılan bu açıklamanın hangi niyetin perdelenmesi amacıyla yapıldığı da merak konusudur. Binada bir kötü komşu var diye binanın kapısını mühürlemek ve bunu elindeki yaygınlık gücüyle dayatmak kabul edilebilir değildir.

Hizmet sağlayıcılardan alınan bilgilere göre hiçbir zaman kullanılmamış IP blokları dahi yapılan bu uygulamanın kurbanı olmaktadır. Özetle şirket, kendi karar verdiği hizmet sağlayıcıya ait IP bloklarını e-posta göndersin veya göndermesin topyekûn bloklamakta, çözüm için çeşitli formlar doldurulmasını talep etmekte ancak bu süreçte doldurulan başvurulara yanıt vermemektedir. Şirketle kurulan iletişimdeyse iletişimi zayıf, dil bilgisi eksik çağrı merkezlerinden sürekli aynı yanıtlar dönmekte ve süreç geçiştirilip sorun çözülmemektedir. 4 ayı aşkın süredir ülkemizdeki neredeyse tüm hizmet sağlayıcılara uygulanan bu ambargonun sadece istenmeyen e-posta engelleme olarak açıklanması mümkün değildir."

'Azure ağından gelen siber saldırılar'

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Siber saldırılarda saldırının etkili olması için ağ büyüklüğü / kapasite önem arz etmektedir. Durum böyleyken dünyada çeşitli kıtalara yayılmış Microsoft’a ait sistemler siber saldırı aracı olarak kullanılabilmektedir. Dakikalık olarak kiralanabilen sanal sunucular üzerinden yapılan bu saldırılarda saldırı kaynağı net olarak görülebilmektedir ancak şirket deneme hesaplarını ücretsiz dağıtması ve bu dağıtımı kontrolsüz olarak yaptığından sistemleri test amacıyla değil siber saldırı amacı ile kullanılmaktadır.

İnternette birçok forum sitesinde sadece 10 TL’ye satışı yapılan 400 dolar kredi yüklenmiş test hesapları elde edilebilmektedir. Gerekli güvenlik denetimi yapmayan şirketten temin edilen bu hesaplar vasıtasıyla ülkemize yönelik en düşüğü 60 Gbps olan 200 Gbps’e kadar ulaşan siber saldırılar çok düşük maliyetlerle yapılabilmektedir. Sadece bir servis sağlayıcıya ait log kayıtlarından elde edilen siber saldırı analizinde; Nisan 2019 – Haziran 2020 döneminde ilgili şirkete 13.000 tekil siber saldırı şikâyet başvurusu yapıldığı, şikâyetlerde detaylı log kaydı da eklendiği görülmektedir. Şirketin saldırı kayıtlarını aldığına dair otomatik e-postası ve çözüm bulunduğuna dair yanıtı sadece şikâyetin %1’i kadar olup herhangi bir önlem de alınmadığı saldırıların devam etmesinden anlaşılmaktadır.

En son Ekim 2019’da bir bankaya düzenlenen siber saldırı, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ‘.com.tr’ alan adı sistemine ve yine bankacılık sistemlerimizi hedefleyen siber saldırılar ülkemiz ekonomisine zarar vermeye yönelik girişimlerdir. Yapılan düzenli ve sürekli siber saldırılar aynı zamanda ülkemiz internet yurt dışı çıkışlarında da tıkanmaya sebep olmaktadır. İnternetin kalbinde olan dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden internet servis ve hizmet sağlayıcılar olarak bizler, gelmekte olan tehlikelere karşı uyarı görevimizi de yerine getiriyoruz. Kaynağı, yöntemi belli olan bu siber saldırılar için ilk elden tekrar uyarımızı yapmak isteriz ki engellenmeyen bu siber saldırılar her an ülkemizin farklı servislerini hedefleyecek bir hâl almaya uygundur ve ilgilisi konuyu çözmekten uzaktır.

Bu problemlerin çözümü için uzun süredir bekleyen hizmet sağlayıcılar olarak USOM ve Bilgi Teknolojileri Kurumu ile her tür bilgi ve belge paylaşmaya hazır olduğumuzu konuyla ilgili devletimizin gerekli birimlerinin harekete geçmesini talep etmekteyiz.”