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Sansür ve Erişim Engellerini Duyuran EngelliWeb'in de Hesabı Erişime Engellendi!

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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) sansür ve erişim engellerini duyuran EngelliWeb projesinin X hesabı da engellendi.

Sansür ve Erişim Engellerini Duyuran EngelliWeb'in de Hesabı Erişime Engellendi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de erişim engeli kararlarının her türden hesap ve sitelere getirildiğini sıkça görüyoruz. Hatta eylül boyunca özellikle finans gibi alanlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle erişim engelleme kararlarının artış gösterdiğiyle de karşılaşmıştık. Şimdi ise bu konuda beklenmedik bir şey yaşandı.

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haber sitelerini ve engellemeleri takip eden platformları hedef almaya devam ediyor. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) internetteki sansür ve engellemeleri izleyen ve vatandaşlarla paylaşan EngelliWeb’in hesabı da erişime kapandı.

İçerikten Görseller

Sansür ve Erişim Engellerini Duyuran EngelliWeb'in de Hesabı Erişime Engellendi!
Ekran Resmi 2026-10-02 06.06.47

EngelliWeb’in hesabına ulaşılamıyor

Ekran Resmi 2026-10-02 06.06.47

EngelliWeb’in hesabına girmeye çalıştığımızda yukarıda gördüğünüz ekran görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Hesabın yasal bir talep nedeniyle kapatıldığına dair ifadeler direkt olarak görülebiliyor. EngelliWeb, internet ortamındaki erişim kısıtlamalarını anlık ve arşivsel olarak belgeleyen ana mecralardan biriydi. Kapatılma nedeniyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte haber sitelerinden T24 de bir erişim kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldı. BTK’nin sitesi kontrol edildiğinde söz konusu erişim engeli kararının İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 29 Eylül 2026 tarihinde, 2026/8894 sayılı karar ile alındığı bilgisi görüldü.

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