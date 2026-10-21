Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni nesil Xbox'ın bekleyenleri üzecek çıkış tarihi ortaya çıktı. Fiyatı da inanılmaz yüksek seviyelerde olabilir.

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xbox Series X/S konsollarının tanıtımının üzerinden 6 yıl geçmesi nedeniyle artık kullanıcılar yeni nesil Xbox’ın ne zaman geleceğini ciddi anlamda merak etmeye başlamıştı. Dün ise şimdilik Project Helix olarak bilinen bu konsol hakkında yepyeni bilgiler bizlerle buluştu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Fortune kaynaklı yeni raporda yer alan bilgilerde bir sonraki nesil Xbox’ın muhtemel çıkış tarihi ve fiyatı gibi önemli detaylara yer verildi. Eğer iddialar doğruysa cihaz için biraz daha beklememiz gerekecek. Fiyatı ise cep yakacak.

İçerikten Görseller

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı
x

2028’de gelecek, 1200-1800 dolar arası bir fiyata sahip olacak

x

Project Helix’in çıkış tarihi tarafında oyuncuları sevindirmeyecek bir gelişme söz konusu. Sızıntıya göre firma, yeni nesil amiral gemisi konsolun 2028 yılının sonlarından önce piyasaya sürmeyi planlamıyor. Yani 2028’in kasım veya aralık ayı gibi tanıtılması bekleniyor. Bu da daha en az 2 yıl daha beklemek demek.

Fiyatı ise âdeta “Yuh!” dedirten cinsten olacak. İddiaya göre Microsoft, Project Helix'in tüketiciye maliyetini sübvanse etmediği senaryoda 1.200 dolar ile 1.800 dolar arasında bir fiyat ile piyasaya sürülebilir. Bu rakam gerçekleşirse oyun tarihinin en pahalı konsollarından biriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu miktar, şu anki PS5 Pro fiyatlarının bile neredeyse iki katı. Şirketin fiyatı aşağı çekip çekmeyeceğini, direkt maliyetleri kullanıcıya yansıtıp yansıtmayacağını bekleyip göreceğiz.

Project Helix 2028'e kalırken, Microsoft'un 2027 tatil sezonu için planladığı yeni bir el konsolu projesi de var Şirket, Asus iş birliğiyle Ekim 2025'te 600 dolarlık Xbox Ally ve 1.000 dolarlık premium Xbox Ally X modellerini piyasaya sürmüştü. Rapora göre bu cihazlar aslında gelecekteki yeni Xbox vizyonunun bir nevi erken aşama prototipleri niteliğindeydi. 2027’de şirketin kendi el konsolunu görebiliriz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com