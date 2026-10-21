Yeni nesil Xbox'ın bekleyenleri üzecek çıkış tarihi ortaya çıktı. Fiyatı da inanılmaz yüksek seviyelerde olabilir.

Xbox Series X/S konsollarının tanıtımının üzerinden 6 yıl geçmesi nedeniyle artık kullanıcılar yeni nesil Xbox’ın ne zaman geleceğini ciddi anlamda merak etmeye başlamıştı. Dün ise şimdilik Project Helix olarak bilinen bu konsol hakkında yepyeni bilgiler bizlerle buluştu.

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Fortune kaynaklı yeni raporda yer alan bilgilerde bir sonraki nesil Xbox’ın muhtemel çıkış tarihi ve fiyatı gibi önemli detaylara yer verildi. Eğer iddialar doğruysa cihaz için biraz daha beklememiz gerekecek. Fiyatı ise cep yakacak.

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2028’de gelecek, 1200-1800 dolar arası bir fiyata sahip olacak

Project Helix’in çıkış tarihi tarafında oyuncuları sevindirmeyecek bir gelişme söz konusu. Sızıntıya göre firma, yeni nesil amiral gemisi konsolun 2028 yılının sonlarından önce piyasaya sürmeyi planlamıyor. Yani 2028’in kasım veya aralık ayı gibi tanıtılması bekleniyor. Bu da daha en az 2 yıl daha beklemek demek.

Fiyatı ise âdeta “Yuh!” dedirten cinsten olacak. İddiaya göre Microsoft, Project Helix'in tüketiciye maliyetini sübvanse etmediği senaryoda 1.200 dolar ile 1.800 dolar arasında bir fiyat ile piyasaya sürülebilir. Bu rakam gerçekleşirse oyun tarihinin en pahalı konsollarından biriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu miktar, şu anki PS5 Pro fiyatlarının bile neredeyse iki katı. Şirketin fiyatı aşağı çekip çekmeyeceğini, direkt maliyetleri kullanıcıya yansıtıp yansıtmayacağını bekleyip göreceğiz.

Project Helix 2028'e kalırken, Microsoft'un 2027 tatil sezonu için planladığı yeni bir el konsolu projesi de var Şirket, Asus iş birliğiyle Ekim 2025'te 600 dolarlık Xbox Ally ve 1.000 dolarlık premium Xbox Ally X modellerini piyasaya sürmüştü. Rapora göre bu cihazlar aslında gelecekteki yeni Xbox vizyonunun bir nevi erken aşama prototipleri niteliğindeydi. 2027’de şirketin kendi el konsolunu görebiliriz.