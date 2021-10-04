Dünya genelinde en çok kullanılan video konferans uygulamalarından biri olan Microsoft Teams'e alternatif olabilecek 9 farklı uygulamayı derledik. Uygulamaları hemen altlarında yer alan indirme bağlantılarından mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Koronavirüs pandemisinin ardından küresel iş dünyasında da birçok değişim yaşandı. Önceleri çok az kişi uzaktan çalışırken pandemiyle birlikte birçok dev şirket, uzaktan çalışmayı yeni iş modeli olarak benimsemeye başladı. Hal böyle olunca uzaktan çalışmayı çok daha etkili kılacak bazı araçlara ihtiyaç duyuluyor ve görüntülü konuşma uygulamaları da uzaktan çalışmayı mümkün kılan bu araçlardan biri.

Bu noktada video konferans, toplantı, notlar ve çok daha fazlasını bir araya getiren Microsoft Teams gibi platformlar çalışanların imdadına yetişiyor. Yalnızca sıradan bir video görüşme uygulaması olmayan Microsoft Teams; Microsoft servisleri entegrasyonu, sunum desteği gibi birçok hayati fonksiyonu içerisinde barındırıyor. Bu içeriğimizdeyse Microsoft Teams alternatifi olabilecek uygulamalara yakından bakacağız.

Microsoft Teams alternatifi uygulamalar:

Zoom

Google Meet

Slack

Skype

GoToMeeting

BlueJeans Meetings

Adobe Connect

Whereby

join.me

Zoom

Kolay kullanım

Mobil ekran paylaşımı

Link, gif, görsel ve dosya paylaşımı

Herkese açık veya gizli odalar

Pandemi döneminin yıldızlarından olan Zoom, hiç şüphesiz Microsoft Teams alternatifleri arasında ilk sırada geliyor. Basit arayüzü ve kullanım kolaylığıyla yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan Zoom, ofis toplantılarından uzaktan eğitime, çevrimiçi sunumlardan arkadaş görüşmelerine kadar birçok farklı amaca hizmet ediyor.

Google Meet

Şifrelenmiş veri aktarımı

250 katılımcı

Soru-Cevap, Anketler, Söz İste gibi özellikler

Ekran paylaşımı

Google imzalı bir video konferans hizmeti olan Meet, türünün en popüler örnekleri arasında yer alıyor. Soru-Cevap, Anketler ve Söz İste özellikleriyle toplantılarda kesintisiz iletişim kurulmasına imkân tanıyan Meet, ekran paylaşımı, 250'ye kadar katılımcı desteği ve ücretsiz versiyonuyla Microsoft Teams alternatifleri listemizde yer alıyor.

Slack

Herkese açık ve özel kanallar

Farklı uygulamalar için entegrasyon desteği

Bireysel ve grup aramaları

Dosya paylaşımı

Tam anlamıyla bir video konferans uygulaması diyemeyeceğimiz Slack; içerisinde onlarca farklı özel kanal kurup diğer insanlarla ve gruplarla mesajlaşabileceğiniz, bireysel veya grup çağrıları yapabileceğiniz, onlarca farklı uygulama ile entegre biçimde çalışan bir şirket içi haberleşme uygulaması. Microsoft Teams ile birebir aynı konseptte olmasa da Slack; sesli, yazılı veya görüntülü tüm iletişiminizi tek bir platform üzerinden yapabileceğiniz türde bir yazılım.

Skype

HD kalitesinde görüntülü çağrılar

SMS bağlantısı

Canlı altyazı ve ekran kaydı

Microsoft'un bir başka video konferans uygulaması olan Skype ile ister yazılı isterseniz de sesli/görüntülü çağrılar ile iletişim kurabilirsiniz. Ekran paylaşımı ve dosya gönderiminin desteklendiği uygulamada ayrıca daha sonra izleyebilmek için görüşmenizi kaydetme imkânı da bulunuyor.

GoToMeeting

Toplantı saatleri için alarm

Katılımcılarla birebir veya herkese açık yazılı sohbet

Ekran ve çizim paylaşımı

GoToMeeting, temel anlamda 25 kişiye kadar çevrimiçi toplantılar yapmaya ve görüntülü sohbetlere imkân sağlayan bir video konferans yazılımı. Video konferans sırasında ekran paylaşımı da yapabileceğiniz bu sistem, ilk 1 ay için ücretsiz kullanılabiliyor fakat normal fiyatının diğer uygulamalara göre biraz daha pahalı olduğunu da belirtelim.

BlueJeans Meetings

Kolay kullanım

150'ye kadar katılımcı

HD video, Dolby ses

HD video ve Dolby ses desteğiyle dikkat çeken BlueJeans Meetings, konferans görüşmelerinde 150'ye kadar katılımcıyı destekliyor. Basit arayüzü ve kolay kullanımıyla kullanıcıların kolayca uyum sağlayabileceği türde bir yapıya sahip olan uygulama, ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla Microsoft Teams için bir başka alternatif olabilir.

Adobe Connect

Video dosya oynatma

Beyaz tahta

Mesajlaşma, Anket ve Soru-Cevap

Sanal seminerler, canlı toplantılar ve çevrimiçi sınıf eğitimleri için kullanılan Adobe Connect, ücretli bir video konferans uygulaması. Mobil platformlarda da destek sunan uygulama, içerik paylaşımı ve Beyaz tahta özellikleriyle öğrencilere gerçek bir sınıf deneyimi yaşatırken ekran ve dosya paylaşımı ile şirket toplantılarını da çok daha işlevsel bir hale getiriyor.

Whereby

Giriş yapmadan toplantılara katılabilme

Ekran paylaşımı

Video kaydı

Kolay kullanım

Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunan bir video konferans uygulaması olan Whereby, hızlı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkıyor. Ekran paylaşımı ve video kaydı gibi özelliklerin desteklendiği uygulamanın ücretli versiyonları ise aylık Pro ve Business olarak ikiye ayrılmış durumda. Ücretli versiyonlarda ise sınırsız katılımcı, sınırsız ekran kaydı ve yeni özelliklere erken erişim gibi şeyler yer alıyor.

join.me

Kolay kullanım

10 kişiye kadar katılım

Ekran paylaşımı

Kolay kullanım ve hız odaklı bir video konferans aracı olarak karşımıza çıkan join.me, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyona sahip. join.me ile ekip toplantıları ve müşteri sunumları düzenleyebilir, ücretli sürümlerde gelecek toplantıları planlayabilirsiniz.

Toplantı, uzaktan eğitim ve konferans gibi birçok farklı amaçla kullanılan, Microsoft Teams alternatifi olabilecek uygulamaları listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Bu listede görmediğiniz ancak beğendiğiniz farklı uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.