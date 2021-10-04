Koronavirüs pandemisinin ardından küresel iş dünyasında da birçok değişim yaşandı. Önceleri çok az kişi uzaktan çalışırken pandemiyle birlikte birçok dev şirket, uzaktan çalışmayı yeni iş modeli olarak benimsemeye başladı. Hal böyle olunca uzaktan çalışmayı çok daha etkili kılacak bazı araçlara ihtiyaç duyuluyor ve görüntülü konuşma uygulamaları da uzaktan çalışmayı mümkün kılan bu araçlardan biri.
Bu noktada video konferans, toplantı, notlar ve çok daha fazlasını bir araya getiren Microsoft Teams gibi platformlar çalışanların imdadına yetişiyor. Yalnızca sıradan bir video görüşme uygulaması olmayan Microsoft Teams; Microsoft servisleri entegrasyonu, sunum desteği gibi birçok hayati fonksiyonu içerisinde barındırıyor. Bu içeriğimizdeyse Microsoft Teams alternatifi olabilecek uygulamalara yakından bakacağız.
Microsoft Teams alternatifi uygulamalar:
- Zoom
- Google Meet
- Slack
- Skype
- GoToMeeting
- BlueJeans Meetings
- Adobe Connect
- Whereby
- join.me
Zoom
- Kolay kullanım
- Mobil ekran paylaşımı
- Link, gif, görsel ve dosya paylaşımı
- Herkese açık veya gizli odalar
Pandemi döneminin yıldızlarından olan Zoom, hiç şüphesiz Microsoft Teams alternatifleri arasında ilk sırada geliyor. Basit arayüzü ve kullanım kolaylığıyla yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan Zoom, ofis toplantılarından uzaktan eğitime, çevrimiçi sunumlardan arkadaş görüşmelerine kadar birçok farklı amaca hizmet ediyor.
Google Meet
- Şifrelenmiş veri aktarımı
- 250 katılımcı
- Soru-Cevap, Anketler, Söz İste gibi özellikler
- Ekran paylaşımı
Google imzalı bir video konferans hizmeti olan Meet, türünün en popüler örnekleri arasında yer alıyor. Soru-Cevap, Anketler ve Söz İste özellikleriyle toplantılarda kesintisiz iletişim kurulmasına imkân tanıyan Meet, ekran paylaşımı, 250'ye kadar katılımcı desteği ve ücretsiz versiyonuyla Microsoft Teams alternatifleri listemizde yer alıyor.
Slack
- Herkese açık ve özel kanallar
- Farklı uygulamalar için entegrasyon desteği
- Bireysel ve grup aramaları
- Dosya paylaşımı
Tam anlamıyla bir video konferans uygulaması diyemeyeceğimiz Slack; içerisinde onlarca farklı özel kanal kurup diğer insanlarla ve gruplarla mesajlaşabileceğiniz, bireysel veya grup çağrıları yapabileceğiniz, onlarca farklı uygulama ile entegre biçimde çalışan bir şirket içi haberleşme uygulaması. Microsoft Teams ile birebir aynı konseptte olmasa da Slack; sesli, yazılı veya görüntülü tüm iletişiminizi tek bir platform üzerinden yapabileceğiniz türde bir yazılım.
Skype
- HD kalitesinde görüntülü çağrılar
- SMS bağlantısı
- Canlı altyazı ve ekran kaydı
Microsoft'un bir başka video konferans uygulaması olan Skype ile ister yazılı isterseniz de sesli/görüntülü çağrılar ile iletişim kurabilirsiniz. Ekran paylaşımı ve dosya gönderiminin desteklendiği uygulamada ayrıca daha sonra izleyebilmek için görüşmenizi kaydetme imkânı da bulunuyor.
GoToMeeting
- Toplantı saatleri için alarm
- Katılımcılarla birebir veya herkese açık yazılı sohbet
- Ekran ve çizim paylaşımı
GoToMeeting, temel anlamda 25 kişiye kadar çevrimiçi toplantılar yapmaya ve görüntülü sohbetlere imkân sağlayan bir video konferans yazılımı. Video konferans sırasında ekran paylaşımı da yapabileceğiniz bu sistem, ilk 1 ay için ücretsiz kullanılabiliyor fakat normal fiyatının diğer uygulamalara göre biraz daha pahalı olduğunu da belirtelim.
BlueJeans Meetings
- Kolay kullanım
- 150'ye kadar katılımcı
- HD video, Dolby ses
HD video ve Dolby ses desteğiyle dikkat çeken BlueJeans Meetings, konferans görüşmelerinde 150'ye kadar katılımcıyı destekliyor. Basit arayüzü ve kolay kullanımıyla kullanıcıların kolayca uyum sağlayabileceği türde bir yapıya sahip olan uygulama, ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla Microsoft Teams için bir başka alternatif olabilir.
Adobe Connect
- Video dosya oynatma
- Beyaz tahta
- Mesajlaşma, Anket ve Soru-Cevap
Sanal seminerler, canlı toplantılar ve çevrimiçi sınıf eğitimleri için kullanılan Adobe Connect, ücretli bir video konferans uygulaması. Mobil platformlarda da destek sunan uygulama, içerik paylaşımı ve Beyaz tahta özellikleriyle öğrencilere gerçek bir sınıf deneyimi yaşatırken ekran ve dosya paylaşımı ile şirket toplantılarını da çok daha işlevsel bir hale getiriyor.
Whereby
- Giriş yapmadan toplantılara katılabilme
- Ekran paylaşımı
- Video kaydı
- Kolay kullanım
Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunan bir video konferans uygulaması olan Whereby, hızlı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkıyor. Ekran paylaşımı ve video kaydı gibi özelliklerin desteklendiği uygulamanın ücretli versiyonları ise aylık Pro ve Business olarak ikiye ayrılmış durumda. Ücretli versiyonlarda ise sınırsız katılımcı, sınırsız ekran kaydı ve yeni özelliklere erken erişim gibi şeyler yer alıyor.
join.me
- Kolay kullanım
- 10 kişiye kadar katılım
- Ekran paylaşımı
Kolay kullanım ve hız odaklı bir video konferans aracı olarak karşımıza çıkan join.me, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyona sahip. join.me ile ekip toplantıları ve müşteri sunumları düzenleyebilir, ücretli sürümlerde gelecek toplantıları planlayabilirsiniz.
Toplantı, uzaktan eğitim ve konferans gibi birçok farklı amaçla kullanılan, Microsoft Teams alternatifi olabilecek uygulamaları listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Bu listede görmediğiniz ancak beğendiğiniz farklı uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.