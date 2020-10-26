Microsoft Teams hizmeti üzerinden yaptığınız bir toplantı sırasında tam ekran paylaşımı, ekran penceresi paylaşımı, PowerPoint sunusu paylaşımı ya da beyaz tahta paylaşımı yaparak etkili bir sunum yapmanız mümkün. Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır, adım adım anlattık.

Mobilite sisteminin yaygınlaşması ile ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle pek çok çalışan işyerlerine gitmeden, evden çalışma hayatını sürdürüyor. Microsoft Teams gibi hizmetler üzerinden yapılan toplantılar, sunumlar giderek yaygınlaşıyor ancak buna rağmen pek çok kullanıcı için Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır sorusu hala kafa karıştıran bir konu.

Peki, Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır? Sunum nasıl yapılır sorusunun yanıtı, ekran nasıl paylaşılır sorusunu yanıtı ile benziyor çünkü temel olarak yapılan işlem Microsoft Teams toplantısına katılan diğer kişilerle bilgisayarınızın ekranını paylaşmak. PowerPoint sunusu paylaşırken işler biraz daha değişebilir ancak Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır yöntemleri, genel olarak benzer adımlardan oluşuyor.

Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır?

Yöntem #1: Tam ekran paylaşımı ile sunum yapmak

Tam ekran paylaşımı ile sunum yapmak Yöntem #2: Ekran penceresi paylaşımı ile sunum yapmak

Ekran penceresi paylaşımı ile sunum yapmak Yöntem #3: PowerPoint sunusu paylaşımı ile sunum yapmak

PowerPoint sunusu paylaşımı ile sunum yapmak Yöntem #4: Beyaz tahta ile sunum yapmak

Yöntem #1: Tam ekran paylaşımı ile sunum yapmak:

Adım #1 : Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın.

: Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #2: Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın.

Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın. Adım #3: Açılan paylaşım ekranında Masaüstü seçeneğinin altından paylaşmak istediğiniz ekranı seçin. Birden fazla monitör ile çalışan kullanıcılar diledikleri monitör ekranını paylaşabilirler.

Açılan paylaşım ekranında Masaüstü seçeneğinin altından paylaşmak istediğiniz ekranı seçin. Adım #4: Ekranınız toplantıya katılan diğer kullanıcılarla paylaşılmaya başladı. Tam ekran paylaşımı sırasında ekranınızın etrafında kırmızı bir çerçeve göreceksiniz.

Ekranınız toplantıya katılan diğer kullanıcılarla paylaşılmaya başladı. Adım #5: Ekranın üzerinde bulunan araç çubuğundaki Sunumu Durdur butonuna tıklayarak tam ekran paylaşımını durdurabilirsiniz.

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Microsoft Teams üzerinden tam ekran paylaşımı ile sunum yapmak, benzer hizmetlerde olduğu gibi en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Toplantıya katılan kişilere çok daha detaylı sunumlar yapmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği bir sunum yapma yöntemidir.

Tam ekran paylaşımı ile sunum yapma yöntemi sırasında ekranınızda olan biten her şeyin Microsoft Teams toplantısına katılan diğer kullanıcılarla paylaşılıyor olduğunu unutmayın. Özel bilgilerinizin gizliliği açısından tam ekran paylaşımı sırasında bildirimlerinizi ve kişisel hesabınızın açık olduğu farklı sayfaları kapatmayı tercih edebilirsiniz.

Yöntem #2: Ekran penceresi paylaşımı ile sunum yapmak:

Adım #1: Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #2: Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın.

Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın. Adım #3: Açılan paylaşım ekranında Pencere seçeneğinin altında açık olan ekran pencerelerinizi göreceksiniz.

Açılan paylaşım ekranında Pencere seçeneğinin altında açık olan ekran pencerelerinizi göreceksiniz. Adım #4: Dilediğiniz pencereyi seçerek toplantıya katılan diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ekran penceresi paylaşımı sırasında paylaştığınız pencerenin etrafında kırmızı bir çerçeve belirecek.

Dilediğiniz pencereyi seçerek toplantıya katılan diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Adım #5: Ekranın üzerinde bulunan araç çubuğundaki Sunumu Durdur butonuna tıklayarak ekran penceresi paylaşımını durdurabilirsiniz.

Microsoft Teams üzerinden ekran penceresi paylaşımı ile sunum yaparken tam ekran paylaşımı sırasında karşılaşabileceğiniz olası kazaların önüne geçebilirsiniz. Toplantıya katılan kişilere tek bir pencere üzerinden, daha sınırlı sunum yapmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği bir sunum yapma yöntemidir.

Ekran penceresi paylaşımı ile sunum yapma yöntemi sırasında yalnızca seçmiş olduğunuz pencere Microsoft Teams toplantısına katılan diğer kullanıcılarla paylaşılıyor olacak. Sunumu Durdur butonunun olduğu araç çubuğuna ulaşmak için paylaşıyor olduğunuz pencereyi açmanız ve mouse imlecinizi ekranın üst bölümüne götürmeniz yeterli olacaktır.

Yöntem #3: PowerPoint sunusu paylaşımı ile sunum yapmak:

Adım #1: Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #2: Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın.

Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın. Adım #3: Açılan paylaşım ekranında PowerPoint seçeneği altında paylaşabileceğiniz sunuları göreceksiniz.

Açılan paylaşım ekranında PowerPoint seçeneği altında paylaşabileceğiniz sunuları göreceksiniz. Adım #4: Eğer sunuları göremiyorsanız Gözat seçeneği ile paylaşmak istediğiniz PowerPoint sunusunu açabilirsiniz.

Eğer sunuları göremiyorsanız Gözat seçeneği ile paylaşmak istediğiniz PowerPoint sunusunu açabilirsiniz. Adım #5: Ekranın üzerinde bulunan araç çubuğundaki Sunuyu Durdur butonuna tıklayarak PowerPoint sunusu paylaşımını durdurabilirsiniz.

Microsoft Teams üzerinden PowerPoint sunusu paylaşımı ile sunum yapma yöntemini farklı toplantı hizmetlerinde de kullanabiliyorsunuz ancak Microsoft Teams’in bu konuda en başarılı ve verimli hizmeti sunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Paylaşmak istediğiniz PowerPoint sunusunun boyutuna göre değişen bir sürede karşıya yüklenen sunu, farklı bir işlem yapmanıza gerek kalmadan toplantı penceresine yerleşiyor. Sunu üzerindeki kontrolü yine toplantı penceresi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yöntem #4: Beyaz tahta ile sunum yapmak:

Adım #1: Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Microsoft Teams toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #2: Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın.

Toplantı penceresinin sağ üst köşesindeki İçeriği Paylaş butonuna tıklayın. Adım #3: Açılan paylaşım ekranında Beyaz Tahta seçeneği altındaki Microsoft Whiteboard logosuna tıklayın.

Açılan paylaşım ekranında Beyaz Tahta seçeneği altındaki Microsoft Whiteboard logosuna tıklayın. Adım #4: Beyaz tahta, toplantıya katılan herkesin kullanımına açık olarak açılacak.

Beyaz tahta, toplantıya katılan herkesin kullanımına açık olarak açılacak. Adım #5: Ekranın üzerinde bulunan araç çubuğundaki Sunuyu Durdur butonuna tıklayarak beyaz tahta paylaşımını durdurabilirsiniz.

Microsoft Teams üzerinden beyaz tahta ile sunum yapma yöntemi son derece pratik ve eğlenceli bir yöntem ancak her cihazda uygulanması mümkün değil. Beyaz tahta özelliği, kullanıcıların toplantıya dokunmatik özelliği olan cihazlarla katıldığı zaman kullanıma açık hale geliyor.

İş dünyasının kuralları, bildiğimiz toplantı ve sunum yapma teknikleri giderek çok daha farklı bir hale geliyor. Microsoft Teams üzerinden sunum nasıl yapılır sorusunun artık akıllarda yer almaması ve tüm çalışanların çevrimiçi toplantı ve sunum yöntemlerine aşina olarak kendilerini iş dünyasında bir adım önde tutmaları gerekiyor. Bir başka sunum ve toplantı aracı olan Google Meet hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.