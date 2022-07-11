Microsoft Teams’e Katılımcıları Oturtma Güncellemesi Geldi

Microsoft Teams’e yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin oturma düzenini çevrimiçi derslerde de bozabilecek. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Herkes ortaokul veya lisedeyken bir dönem en arkada oturmuştur. En arkada oturmasa bile öğretmenlerinden kesinlikle ‘O arka dörtlüyü dağıtacağım!’ veya ‘Bir daha konuşursanız en iyi arkadaşınla beraber oturmana izin vermeyeceğim’ lafını işitmiştir.

Lisedeki kabuslardan biri olan bu olayı artık çevrimiçi derslerinizde de yaşayacaksınız zira Microsoft Teams’e ‘Oturma düzeni’ güncellemesi geliyor. Tabii ki Microsoft Teams’i bir tek okullar ve öğrenciler kullanmıyor ancak içeriğe daha güzel bir giriş yolu olamazdı. Gelin Microsoft Teams güncellemesine bir göz atalım.

Microsoft Teams’e ‘Birlikte Modu’ geliyor

Videolu konferans platformu Microsoft Teams, özellikle öğretmenlerin çok hoşuna gidecek bir güncelleme ile birlikte platforma ‘Birlikte Modu’ özelliğini getiriyor. Bu özellik sayesinde toplantı liderleri, katılımcıları istedikleri oturma düzenine göre bir sınıfa oturtabilecekler.

Aslında baktığınız zaman özellikle bir toplantı lideri için bu çok kullanışlı bir özellik zira gerçekten toplantıdaymış gibi kimin konuştuğunun daha çok farkında olabilecekler.

Özellikle pandemide okullar tarafından sıklıkla kullanmaya başlanan Microsoft Teams’in, umarız bir pandemi daha yaşanmaz da bu kadar sık kullanılmasına gerek kalmaz. Microsoft Teams’in bunun dışında da toplantıları kolaylaştıran birçok özelliği var. Siz bu yeni ‘Birlikte Modu’ özelliğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.