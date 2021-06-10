Microsoft, Windows 10 ile ilgili kritik tarihlerin yer aldığı sayfasını güncelledi. Yapılan güncelleme, Windows 10'un fişinin çekileceği tarihi ortaya çıkardı. Peki Microsoft, Windows 10'a verdiği yazılım desteğini ne zaman kesecek?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows'un yaşam döngüsü sayfasında bir güncelleme yaptı. Yapılan bu güncelleme, 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10'a verilen yazılım desteğinin ne zaman sona ereceğini ortaya çıkardı. Buna göre Windows 10, "14 Ekim 2025" tarihinden sonra bir daha yazılım ve güvenlik güncellemesi almayacak. Yani Windows 10'un Windows 7'nin kaderini yaşayacağı gün, 14 Ekim 2025 tarihi olacak.

Microsoft'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu tarih, Windows 10'un Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor. Ayrıca şirket muhtemelen, Windows 7'de yaptığı gibi Windows 10'da da kurumsal müşteriler için farklı bir destek programı açacak. Ancak bunun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Böylelikle, günlük kullanıcılar için yapacak bir şey kalmamış olsa da kurumsal müşterilerin Windows 10 kullanmaya devam etmeleri sağlanmış olacak.

14 Ekim 2025'ten sonra kullanıcıları neler bekliyor?

Aslına bakacak olursak Windows 10, Microsoft'un diğer işletim sistemleriyle karşılaştırıldığında en çok tartışılmış olanıydı. Zira yazılım güncellemeleri, bilinen bazı sorunları ortadan kaldırırken yepyeni sorunlar açığa çıkarıyor, bu durum kullanıcıya sinir krizleri geçirtiyordu. Görünen o ki 2025 yılı, tüm bunların sona ereceği bir yıl olacak. Peki Windows 10 sonrasında kullanıcıyı neler bekliyor?

Microsoft, 24 Haziran tarihinde büyük bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında da Windows 10 sonrası dönemde neler yaşanacağının açıklanması bekleniyor. Ayrıca Windows 10'un yerine geçecek olan yeni sürümün neler sunacağı da bu etkinlik kapsamında açığa çıkacak. Bakalım Microsoft, Windows 10'da yaşanan sorunlardan ne gibi dersler çıkararak yoluna devam edecek.