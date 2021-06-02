Uzunca bir süredir yeni bir Windows sürümü beklerken Microsoft, bugün paylaştığı duyuruda yeni nesil işletim sistemini tanıtacağı günü açıkladı. Yeni nesil olarak nitelendirilen Windows, 24 Haziran TSİ 18.00’da tanıtılacak.

Geçtiğimiz hafta Microsoft CEO’su, tüm bilgisayar kullanıcılarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. CEO Satya Nadella, geliştirici konferansının açılış konuşmasında yeni nesil bir Windows işletim sisteminin çok yakında tanıtılacağını açıkladı. Nadella’nın sözlerine göre yeni nesil Windows, son 10 yılın en önemli Windows güncellemelerinden biri olacak.

Satya Nadella, açıklamasında herhangi bir tarih vermekten kaçınmış olsa da elbette bir CEO’nun ‘yakında’ ifadesini kullanması zaman aralığı olarak birkaç haftaya işaret ediyordu. İşte bu beklentimiz doğru çıktı ve Microsoft, bugün yeni nesil Windows işletim sistemini ne zaman tanıtacağını paylaştığı duyuruyla açıkladı.

Yeni Windows, 24 Haziran’da geliyor:

Microsoft, bugüne kadar ‘Sun Valley’ kod adıyla duyduğumuz yeni nesil Windows’un 24 Haziran’da Windows’a özel bir etkinlikle tanıtılacağını duyurdu. Yeni nesil Windows’un tanıtılacağı etkinlikte hem Microsoft CEO’su Satya Nadella hem de Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay’ın sahnede sunumlarına yer verilecek. Etkinlik, Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek.

Yeni Windows işletim sistemine dair şu anda elimizde pek fazla net bilgi bulunmuyor. Ancak beklentilerimiz, Microsoft’un işletim sisteminde görsel iyileştirmeler yapması ve kullanıcı arayüzüne dokunuşlar kondurması yönünde. Etkinlik süresinde tüm detayları canlı olarak sizlere de aktaracağız.

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz günlerde uzunca bir süre iptal edileceği hakkında sözlerin söylendiği Windows 10X işletim sistemini iptal ettiğini üstü kapalı bir şekilde açıklamıştı. Bu işletim sisteminin yeni nesil Windows işletim sisteminde hem tasarım hem özellik açısından yer alıp almayacağınıysa etkinlikte öğreneceğiz.