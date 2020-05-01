Microsoft’un gelişticilere dönük olarak her yıl yaptığı Microsoft Build konferansı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak. Microsoft, çevrimiçi olarak yapılacak Build konferansına katılımın ücretsiz olmasına karar verdi.

Koronavirüs salgını, bütün sektörlerdeki etkinliklerin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Ancak Microsoft her yıl düzenlediği geliştirici konferansını, koronavirüs salgınına rağmen yapmaya karar verdi. Bununla birlikte Microsoft Build 2020 konferansı bu yıl, her zaman olduğundan çok daha farklı şekilde yapılacak.

Microsoft, Build 2020’yi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapmaya karar verdi. Microsoft, Build 2020’nin çevrimiçi olarak yapılmasıyla birlikte, konferansa katılmak isteyenlerin ödemek zorunda olduğu 2.395 dolarlık giriş ücretini bu yıla mahsus olmak üzere kaldırdı ve dolayısı ile Microsoft Build 2020 ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek.

Microsoft, Build konferansının şekli ile beraber içeriğinde de değişiklikler yaptı. Build 2020’de yöneticilerin uzun tanıtım konuşmalarının yerini atölyeler alacak. Buna rağmen Microsoft CEO’su Satya Nadella gelenekselleşmiş açılış konuşmasını bu yıl da yapacak. Nadella’nın konuşmasının ardından Microsoft ana program yöneticisi Scott Hanselman ilk oturumu başlatacak. İlk oturumun ardından Julia White, Scott Guthrie, Panos Panay, Kevin Scott, Rajesh Jha ve Mark Russinovich gibi çok Microsoft yöneticisini Build 2020’de göreceğiz.

Build 2020’de 48 saat süren bir atölye çalışması olacak

Microsoft’un geliştirici konferansı Build 2020’de birçok oturum, konuşma ve etkinlik olacak. Etkinliklerden en uzunu 19 Mayıs’ta başlayacak ve 48 saat sürecek. Aynı zamanda soru-cevap etkinlikleri de yer alacak.

Build 2020 ile ilgili açıklama yapan Microsoft ana program yönetici Scott Hanselman, “Özellikle belirsiz zamanlarda insanların hayatlarını daha kolay ve daha iyi hale getiren uygun maliyetli, verimli yeniliklerle geliştiricileri desteklemeye kararlıyız” dedi.

Microsoft Build 2020 etkinliği geliştiricilere odaklandığı için esas olarak geliştirici odaklı duyurular bekliyoruz. Build 2020’nin bu şekilde olması nedeniyle, merakla beklenen Microsoft 10X hakkında çok fazla şey duyurulması beklenmiyor.

Microsoft, katılımcılara paket gönderebilir

Teknoloji devi Microsoft'un Build katılımcıların özel bir paket göndermesi de bekleniyor. Etkinliğe katılım formunda katılımcılardan, mayıs ayında teslimatları nerede kabul edecekleri ile ilgili gönderim bilgilerini belirtmeleri isteniyor. Teslimat adresinin özel olarak istenmesi, Microsoft’un geliştiricilere özel bir paket gönderebileceği beklentisini oluşturdu.

Microsoft’un koronavirüs salgını altında gerçekleşecek geliştirici etkinliği 19-21 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı Build 2020’ye katılmak için buradaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.